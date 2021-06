Ces États sont les 3 principaux contributeurs aux livraisons Oxygen Express des chemins de fer indiens ; Vérifier les détails

Jusqu’à présent, plus de 23741 MT de LMO ont été livrés par des trains Oxygen Express dans plus de 1405 pétroliers vers divers États.

Indian Railways continue de fournir de l’oxygène médical liquide (OMT) à divers États. Jusqu’à présent, plus de 23741 MT de LMO ont été livrés par des trains Oxygen Express dans plus de 1405 pétroliers vers divers États. Jusqu’à présent, pas moins de 344 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage, selon un communiqué publié par le ministère des Chemins de fer le 2 juin 2021. Pour la livraison à travers le pays, ces trains ont chargé 8025 MT d’oxygène de Jharkhand, 6384 MT de Gujarat, 7102 MT d’oxygène d’Odisha, 1360 MT de LMO du Bengale occidental, 218 MT de Chhattisgarh, 488 MT d’oxygène du Maharashtra et 164 MT de LMO d’Andhra Pradesh.

Le ministère a déclaré qu’il fournirait de l’oxygène au milieu de cette crise de Covid-19, les Oxygen Express des chemins de fer indiens récupèrent le gaz salvateur dans des endroits tels que Angul, Rourkela, Tatanagar, Durgapur à l’est et Baroda, Mundra, Hapa à l’ouest puis le livrer aux États du Rajasthan, du Karnataka, du Maharashtra, du Madhya Pradesh, de l’Uttarakhand, de l’Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Kerala, de l’Haryana, du Telangana, de Delhi, de l’Uttar Pradesh, de l’Assam et du Pendjab. Le ministère a en outre déclaré que six trains Oxygen Express chargés circulaient avec un LMO de plus de 420 MT dans 22 pétroliers.

Selon le ministère des Chemins de fer, un LMO de 614 MT a été déchargé dans le Maharashtra, environ 3797 MT LMO dans UP, 5692 MT d’oxygène dans la capitale nationale, 656 MT d’oxygène dans le Madhya Pradesh, 98 MT LMO au Rajasthan, 2674 MT LMO dans Karnataka, 2135 MT LMO dans l’Haryana, 320 MT LMO dans l’Uttarakhand, 2279 MT LMO dans l’Andhra Pradesh, 225 MT LMO au Pendjab, 2348 MT LMO dans le Tamil Nadu, 513 MT LMO au Kerala, 320 MT LMO dans l’Assam, 2026 MT LMO dans Telangana, et 38 MT LMO dans le Jharkhand.

Jusqu’à présent, LMO by Indian Railways a été déchargé dans environ 39 villes / villages de 15 États, à savoir Lucknow, Agra, Bareilly, Varanasi, Gorakhpur, Kanpur dans l’Uttar Pradesh; Bhopal, Jabalpur, Sagar, Katni dans le Madhya Pradesh ; Hyderabad en Télangana ; Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik et Solapur dans le Maharashtra ; Gurugram et Faridabad dans l’Haryana ; Delhi Cantt, Okhla, Tuglakabad à Delhi ; Kota et Kanakpara au Rajasthan ; Guntur, Nellore, Tadipatri et Visakhapatnam dans l’Andhra Pradesh ; Ernakulam au Kerala ; Dehradun dans l’Uttarakhand ; Bangalore au Karnataka ; Chennai, Coimbatore, Tiruvallur, Tuticorin et Madurai au Tamil Nadu ; Ranchi dans le Jharkhand ; Bhatinda et Phillaur au Pendjab ; et Kamrup en Assam.

