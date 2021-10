Ces facteurs ouvriront la route de XRP à 1,30 $

in

XRP a esquivé une balle après l’apparition d’un triangle symétrique sur sa carte. Un mouvement au-dessus de la ligne de tendance supérieure a permis aux taureaux de prendre le commandement et de se battre pour un terrain plus élevé. En prenant pied au-dessus d’une barrière de prix importante de 1,05 $, XRP peut mettre en place un possible retour à 1,30 $, à condition que quelques nids-de-poule soient négociés. Au moment de la rédaction, le XRP s’échangeait à 1,03 $, en hausse de 5% au cours des dernières 24 heures.

Graphique XRP sur 12 heures

XRP a lutté contre un triangle symétrique qui portait la menace d’une vente de près de 20%. Une cassure dans la direction opposée a vu le XRP dépasser son SMA de 12 heures (rouge) et reprendre un peu d’élan. Pour l’instant, certains vents arrière étaient présents à la confluence de la résistance 50-SMA (jaune) et 1,05 $.

Fonctionnant comme support auparavant, la région des 1,05 $ s’est maintenue après de multiples attaques au cours des derniers mois, mais les ours ont finalement percé lors de la vente massive du marché le 20 septembre. Bien qu’il s’agisse d’un problème difficile à résoudre, une clôture au-dessus de cette région pourrait avoir un potentiel de hausse considérable. Une augmentation supplémentaire de 24% était possible à condition que XRP soit capable de dépasser la barre des 1,13 $, qui coïncidait également avec le POC de la gamme visible. Cependant, attendez-vous à ce que cette montée se fasse à un rythme modéré par opposition à un rallye prolongé, car la région entre 1,10 $ et 1,17 $ a montré une forte pression de vente dans le passé.

Raisonnement

Les indicateurs XRP ont réalisé des récupérations clés et ont présenté des opportunités d’achat. Le RSI négocié a dépassé la barre des 50, il y avait plus de marge de progression avant un renversement des conditions de surachat. L’Awesome Oscillator a enregistré sa première barre verte au-dessus de la demi-ligne en près d’un mois à la suite d’un double pic haussier. Enfin, l’indice de mouvement directionnel a également noté un croisement clé car la ligne +DI a dépassé la ligne -DI.

Conclusion

Les prochains jours pourraient voir le XRP se négocier en dessous de 1,05 $ alors que les taureaux prennent de l’élan pour une cassure à la hausse. Cela ouvrirait une voie à 1,30 $ tant que les taureaux sont capables de surmonter la pression de vente entre 1,10 $ et 1,17 $.