Ces films fantastiques épiques à gros budget écrasent tout le reste sur Netflix • .

Autrefois, les films Twilight représentaient une sorte d’apothéose des vampires et de leur infiltration à un moment précis de la culture populaire. Rappelles toi? En commençant par Buffy, puis dans les années qui ont suivi, il semblait qu’à chaque fois que vous vous retourniez, quelqu’un écrivait un nouveau livre sur les vampires. Faire un nouveau spectacle de vampires. Tournage d’un nouveau film sur le thème des vampires. La série de livres True Blood s’est transformée en une série HBO à grand succès. Et, de la même manière, la série de livres Twilight de l’auteur Stephenie Meyer a été adaptée en un mastodonte incroyablement réussi d’une franchise de longs métrages. En fait, voici un bon exemple du degré auquel le monde qu’elle a lancé a si profondément captivé les fans. Les cinq films Twilight ont été ajoutés à Netflix il y a quelques jours. Et ils occupent tous, à partir de ce moment, les cinq premières places du classement des 10 meilleurs films sur Netflix que le streamer comptabilise quotidiennement.

Les 10 meilleurs films sur Netflix

Cela dit-il quelque chose sur le degré de fandom de Twilight qui existe toujours? À propos de la qualité des films originaux de Netflix qu’ils battent actuellement sur la liste des 10 meilleurs ? peut-être un petit peu des deux.

Les gens de Polygon soutiennent que ce n’est pas un accident. Qu’il y a de la « qualité » à avoir ici. Cela inclut, par exemple, l’original, réalisé par Catherine Hardwicke – une « romance YA sérieuse et ringard qui fonctionne, parce que Kristin Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner sont légitimes et s’engagent jusqu’au bout ».

En ce qui concerne les films originaux de Netflix qu’ils battent, la trilogie d’horreur Fear Street et Gunpowder Milkshake sont quelques-uns des autres qui complètent le Top 10 actuel des films sur la liste Netflix. Ce dernier est du réalisateur Navot Papushado. Et il comprend des performances de Karen Gillan, Lena Headey, Michelle Yeoh, Angela Bassett et Carla Gugino, ainsi que Paul Giamatti. En ce qui concerne le film lui-même, Gunpowder Milkshake, comme nous l’avons noté précédemment, est une attaque violente et hyper-cinétique contre les sens de ses téléspectateurs. Il y a des filles avec des fusils. Un groupe d’assassins féminins sexy. Plus des scènes d’action élégantes, de l’humour noir et des visuels colorés de type anime.

La trilogie Fear Street, quant à elle, est basée sur la série de livres de RL Stine. Et il comprend trois films sortis ces derniers jours qui ont rapidement figuré sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix. Ils comprennent Fear Street Part One : 1994, Fear Street Part Two : 1978 et Fear Street Part Three : 1666.

Réaction

Sauf erreur, c’est la première fois que tous les films Twilight peuvent être diffusés sans frais supplémentaires, autre que le prix de votre abonnement au streaming. Conclusion : Internet était certainement excité et prêt à ce que les films soient ajoutés à Netflix, comme le montrent ces tweets.

Je devenais triste mais le crépuscule sera sur Netflix demain pic.twitter.com/DdnhpQfAr0 – N444T (@nautalii) 15 juillet 2021

maintenant que la saga twilight est enfin sur netflix ça va être moi toute la journée pic.twitter.com/zO1aS348MK – marguerite (@ahadaisy) 16 juillet 2021

aujourd’hui est un jour extrêmement important dans notre société, la saga twilight est désormais disponible sur netflix aux USA ! pic.twitter.com/nlbiCKFQf4 – ʀᴇɴᴀɪssᴀɴᴄᴇ (@twilightreborn) 16 juillet 2021

