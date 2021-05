Ces fonds d’écran ingénieux pour iPhone garantissent que votre batterie ne s’éteint jamais – .

L’image ci-dessus montre trois unités iPhone 12, chacune comportant trois fonds d’écran différents. Mais en y regardant de plus près, vous vous rendrez compte que c’est le même appareil iPhone 12 qui bascule un type de fond d’écran qui n’est pas exactement disponible sur iPhone. L’image pivote en fonction d’une action spécifique, dans ce cas, votre pire peur de smartphone. Ils correspondent à la durée de vie de la batterie de l’iPhone. C’est un appareil génial que n’importe qui peut installer sur son iPhone sans jailbreaker le combiné. Tout cela est possible grâce à une fonctionnalité iPhone différente déjà intégrée à iOS.

Nous sommes en 2021, mais la durée de vie de la batterie du smartphone est toujours une préoccupation. Nous nous demandons toujours quelle est la taille de la batterie du téléphone et nous voulons savoir combien de temps elle durera avant même de commander l’appareil. Et ce malgré les différentes technologies qui devraient faire de l’autonomie de la batterie une chose du passé. Certains téléphones offrent une meilleure batterie que d’autres, mais choisissent l’un des téléphones les plus récents, et vous obtiendrez probablement une excellente autonomie. Les iPhones et les androïdes de l’année dernière se qualifient également.

Les composants des smartphones sont plus efficaces que jamais et les capacités de la batterie n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. En plus de cela, tous les nouveaux smartphones prennent en charge des vitesses de charge nettement plus rapides, et beaucoup d’entre eux sont livrés avec une prise en charge de la charge sans fil. Cela rend encore plus pratique la recharge du combiné pendant la journée.

Pourtant, si la réduction de la durée de vie de la batterie vous effraie, alors l’astuce de fond d’écran intelligent pour iPhone de Ben Vessey pourrait vous aider. Comme vous l’avez probablement deviné, le fond d’écran tourne en fonction de l’état de la batterie. Vous pouvez choisir un écran d’accueil et de verrouillage différent pour une batterie saine, une batterie faible et un mode de charge. De cette façon, un rapide coup d’œil à l’écran vous dira tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le fond d’écran de l’iPhone 12 change en fonction de la charge de la batterie. Source de l’image: Ben Vessey

Cependant, iOS n’offre pas ce type de fonctionnalité de fond d’écran dynamique pour iPhone. Vessey a donc pris l’une des grandes fonctionnalités iOS qui pourraient le retirer, l’application d’automatisation des raccourcis intégrée à iOS.

Les fonds d’écran Dynamo conçus par Vessey ne sont pas une application iOS, vous ne les trouverez donc pas dans l’App Store. Vous devrez acheter les deux packs, chacun contenant trois ensembles de papiers peints dynamiques, directement sur le site Web de Vessey.

Chaque pack coûte environ 5,50 $ et est livré avec une vidéo et des instructions PDF pour que tout fonctionne. Il peut ne pas y avoir de jailbreaking impliqué, mais vous devrez configurer des raccourcis pour changer ces fonds d’écran en fonction de la durée de vie de la batterie. Si vous maîtrisez déjà la configuration de l’automatisation sur iPhone, vous savez peut-être déjà comment configurer de tels raccourcis. Vous pouvez utiliser n’importe quelle image comme indicateur de durée de vie de la batterie, à condition qu’elle soit suffisamment descriptive pour les états de batterie indiqués ci-dessus.

Vous aurez besoin d’un iPhone 6s ou version ultérieure pour que tout fonctionne seul ou avec les fonds d’écran dynamiques iPhone de Vessey, disponibles sur ce lien.

