Ces gadgets recommandés par la DGT peuvent vous faire économiser plus qu’une amende | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces appareils vous aideront à économiser des amendes et à voyager en toute sécurité.

La sécurité est primordiale lorsque vous conduisez, c’est pourquoi il est important de toujours garder les yeux sur la route et de vous concentrer sur votre trajet. Pour vous faciliter la vie et éviter les accidents ou les amendes, il existe des accessoires qui peuvent vous aider.

Le tout dans le but de vous éviter de payer des amendes, mais surtout pour vous éviter d’avoir un accident dû à des distractions.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

La quantité d’accessoires disponibles pour les voitures est écrasante. Vous pouvez changer presque tout à l’intérieur ou à l’extérieur de votre voiture pour la rendre plus facile à utiliser et éviter les distractions inutiles.

Ces appareils ne sont pas seulement des outils utiles, certains sont même recommandés par la DGT pour réduire le temps pendant lequel vous n’êtes pas attentif ou attentif à la route et aux autres véhicules.

Feu de position V16

21,53 € sur Amazon

Adieu les triangles pour alerter d’une voiture arrêtée sur la route. Maintenant, la DGT les a changés pour les feux V16 et ils sont devenus un accessoire que vous devez avoir dans votre voiture.

Les feux de position Flash d’aide sont devenus les plus recherchés de tous les magasins et aussi c’est un produit espagnol. Ce sont des feux de position magnétiques avec deux fonctions, l’alerte orange et aussi avec une lampe de poche pour pouvoir voir la nuit.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 21,53 euros.

Assistance mobile

17,99 € sur Amazon

Parce que pratiquement tout le monde utilise son mobile comme GPS pour la navigationQue vous utilisiez Google Maps, Waze ou Apple Maps, les supports mobiles sont devenus un accessoire de base à avoir dans votre voiture.

Nous souhaitons mettre en avant deux modèles de supports mobiles. Le premier est celui-ci Support de téléphone portable UGREEN qui s’ajuste à la grille de climatisation. Il est compatible avec n’importe quel design et peut être installé aussi bien au centre qu’à gauche du volant.

Il ne vous coûtera que 17 euros sur Amazon.

10,19 € sur Amazon

La deuxième option est un support qui utilise une ventouse pour se fixer au pare-brise WowTech. L’avantage est qu’il vous permet de l’installer à n’importe quelle hauteur qui vous est la plus utile. Vous pouvez également l’ajuster horizontalement ou verticalement.

Il est compatible avec n’importe quelle taille d’écran, donc peu importe le type de mobile que vous possédez. Il ne coûte que 10,19 euros sur Amazon.

Caméra de recul arrière

20,99 € sur Amazon

Les caméras arrière pour voitures Ce sont des produits qui sont installés dans pratiquement toutes les voitures modernes, mais si vous avez une voiture qui a quelques années de plus, cette fonctionnalité fera sûrement défaut.

Ces caméras s’installent en les connectant aux feux de recul et en se connectant à un afficheur en façade. De cette façon, chaque fois que vous reculez pour vous garer, vous pouvez voir ce qu’il y a dans cet angle mort.

Cette caméra Rover de voiture Il est l’un des plus recommandés sur Amazon et compte plus de 700 avis positifs. Il a tous les accessoires dont vous avez besoin pour l’installer, comme des câbles et une scie cloche pour faire le trou dans le coffre. Il ne coûte que 20,99 euros.

Si vous n’avez pas d’écran dans votre voiture, vous pouvez acheter une combinaison d’un écran avant et d’une caméra arrière chez Awesafe pour 86 euros.

Gilet moto avec airbag

352 € sur Amazon

Motoirbag VZero C’est un gilet qui s’installe à l’extérieur de votre manteau ou veste si vous êtes motard. C’est un produit de sécurité qui peut vous sauver la vie, au même titre que le casque.

Ce gilet se gonfle automatiquement et de manière analogique. Il est accroché à la moto et lorsqu’il y a une séparation soudaine il se gonfle automatiquement. Protège la zone cervicale, le dos et le coccyx.

Ce n’est pas bon marché, mais si cela vous sauve la vie dans un accident de moto, ce sera l’achat le plus intelligent de votre vie. Sur Amazon, il peut être acheté pour 352 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.