Ces gars-là vous paieront 1 000 $ pour regarder Netflix et Amazon pendant un mois • .

Voici quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. Une description de poste, spécifiquement conçue autour du genre d’état de type zombie dans lequel beaucoup d’entre nous entrent lorsque nous nous asseyons pour une frénésie Netflix. Le genre d’état où nous nous arrêtons à peine pour cligner des yeux lorsque le générique se termine et que la fonction de lecture automatique diffuse automatiquement un autre épisode de la saison que nous regardons. Et puis un autre, et un autre. Dans cet esprit, les gens de la plate-forme d’éducation à l’écriture professionnelle EduBirdie ont lancé un appel pour que des personnes remplissent une exigence très simple : regardez Netflix et Amazon Prime – en particulier, un certain nombre d’épisodes d’émissions spécifiques – et vous obtiendrez payé 1 000 $.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Regardez Netflix, soyez payé

Voici comment cela fonctionne : Vingt personnes seront choisies pour ce concert. Ils recevront des abonnements d’un mois à Netflix et à Amazon Prime.

Les participants peuvent choisir cinq séries sur Netflix ou Amazon Prime à regarder. Ils devront également en choisir cinq autres à regarder dans une liste d’émissions de télévision choisies par EduBirdie. Cette dernière liste comprend les favoris des fans comme Stranger Things et Ozark sur Netflix, ainsi que The Boys sur Amazon Prime. Les participants doivent regarder au moins trois épisodes. Et à la fin, ils rempliront un questionnaire pour avoir une idée de leur degré d’inspiration et de motivation.

« Chez EduBirdie, explique le site, nous pensons que l’apprentissage est le fondement de tout avenir. Et même en été, lorsque la plupart des étudiants se reposent tranquillement et se préparent pour la prochaine année universitaire, il est essentiel de s’engager dans le développement personnel et de continuer à apprendre.

Poursuivant, le site explique que l’étude est “inefficace sans repos”. Le genre de repos qui pourrait inclure une session de frénésie Netflix. « Par conséquent, nous avons décidé d’allier travail et plaisir et d’explorer lesquelles des séries télévisées modernes Netflix et Amazon Prime motivent le plus les gens à étudier. »

Conditions

En plus du questionnaire que nous avons noté ci-dessus, après avoir rempli l’exigence de regarder vos émissions Netflix ou Amazon, il y aura également un test en ligne. Pour fournir à EduBirdie des données plus objectives, il est conçu pour montrer à quel point les gens « peuvent se souvenir et percevoir de nouvelles informations après chaque série ».

Cet appel est ouvert aux résidents des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Singapour. Et vous devez avoir au moins 21 ans.

Remplissez le formulaire ici pour postuler. Ou, alternativement, vous pouvez envoyer un e-mail à EduBirdie directement à job@edubirdie.com. Si vous le faites, vous êtes invité à mettre «Smart Watcher» dans la ligne d’objet. Incluez également une courte note vous présentant et expliquant pourquoi vous êtes un bon candidat pour ce rôle.

La date limite est minuit, heure du Pacifique, le 6 août. Et les séries que vous regardez peuvent inclure :

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission