Ces grandes entreprises technologiques exigent que leurs travailleurs soient vaccinés avant de retourner dans les bureaux | La technologie

De grandes entreprises technologiques ont annoncé que leurs employés devront se faire vacciner avant de retourner dans les bureaux. Facebook et Google font partie des entreprises qui exigent la vaccination pour le retour au bureau des employés qui ne télétravaillent pas. L’agence anti-discrimination des États-Unis a confirmé que la vaccination peut être requise et que les employés qui ne sont pas immunisés peuvent se voir interdire de se rendre au bureau.

Alors que les plans de retour au bureau se heurtent à l’augmentation des cas de COVID-19 et que la variante delta continue de se développer, certains géants de la technologie partagent le message que oblige ses travailleurs à se faire vacciner avant de retourner au travail en personne.

Mercredi 28 juillet, Facebook et la société mère de Google, Alphabet, ont annoncé que tout employé retournant dans les bureaux américains de l’entreprise doit être vacciné contre le calendrier complet.

Cette annonce annule non seulement les décisions prises par les deux sociétés début 2021, mais aussi incarne le virage pris par les leaders de l’industrie technologique. D’autres entreprises du secteur comme Adobe, VMware, Twilio et Asana ont déjà annoncé des mesures similaires, selon Protocol.

AliExpress a ouvert son premier magasin physique en Europe il y a quelques jours à Madrid, et pour le célébrer a lancé de nombreuses offres sur AliExpress Plaza, votre site web avec expédition depuis l’Espagne, en moins de 3 jours. Nous avons sélectionné 5 produits Xiaomi proposés à ne pas manquer, avec 20 euros offerts !

Les entreprises continuent lutter contre la montre pour adapter leurs politiques aux données dont ils disposent pour lutter contre le coronavirus, et voici les mesures actuelles de certaines des grandes entreprises technologiques :

Facebook

Vaccin obligatoire : Oui, pour les employés qui travailleront dans des bureaux aux États-Unis.

Plan de réouverture des bureaux : 50% de capacité début septembre, pleine capacité en octobre.

Sa position : « À mesure que nos bureaux rouvriront, nous exigerons que toute personne qui vient travailler sur nos sites à États Unis est vacciné. La manière dont nous mettrons en œuvre cette politique dépendra des conditions et réglementations locales. Nous aurons un processus à suivre pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres et nous évaluerons notre position dans d’autres régions au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous continuons de travailler aux côtés d’experts pour nous assurer que notre retour au bureau donne la priorité à la santé et à la sécurité de tous », a déclaré Lori Goler, vice-présidente des ressources humaines de Facebook.

Google

Vaccin obligatoire : Oui, pour les travailleurs qui se rendent dans leurs bureaux aux États-Unis.

Objectif de réouverture des bureaux : 50% de capacité début septembre, pleine capacité en octobre, rapporte ..

Sa position : « Toute personne qui vient travailler sur nos sites devra être vaccinée. Nous déploierons cette politique aux États-Unis au cours des prochaines semaines et l’étendrons à d’autres régions dans les mois à venir. La mise en œuvre variera en fonction des réglementations et des conditions locales. , et non ils seront appliqués si les vaccins ne sont pas largement disponibles dans une région », a déclaré le PDG d’Alphaber, Sundar Pichai, sur le blog de l’entreprise.

Netflix

Vaccin obligatoire : Oui, dans les productions américaines aussi bien pour les acteurs que pour l’équipe de production qui est en contact avec les acteurs.

Objectif de réouverture des bureaux : Netflix a déclaré l’année dernière que ses bureaux n’ouvriraient pas avant que “la majorité des personnes ne soient vaccinées”, et a fixé sa date de retour au 7 septembre, selon WWD.

Sa position : Netflix est devenu le premier studio de production à standardiser la vaccination comme une exigence dans toutes ses productions américaines, demandant à la fois à sa distribution d’acteurs et à l’équipe de production d’être en contact avec les artistes, de se faire vacciner, a révélé Deadline. . Un représentant de Netflix a confirmé les informations du point de vente, mais a refusé de commenter davantage.

Amazon

Vaccin obligatoire : Ne pas.

Objectif de réouverture des bureaux : Amazon maintient que la plupart de ses bureaux sont déjà ouverts et que les travailleurs reviennent lentement. L’entreprise s’attend à ce que la plupart reviennent régulièrement en septembre, offrant à ses employés la possibilité de travailler selon un modèle hybride, tandis que “les employés qui travaillent sur place dans des usines ou des entrepôts” continueront de le faire, selon une entrée dans votre Blog.

Sa position : Amazon a affirmé à Business Insider US que les travailleurs qui ne sont pas vaccinés avec l’horaire complet devront porter un masque au bureau, et que l’entreprise garde un œil sur l’évolution de la situation, recevant des avis des professionnels de la santé, privilégiant celle de leurs employés.

Uber.

Vaccin obligatoire : Ne pas

Objectif de réouverture des bureaux : 13 septembre 2021, rapporte ..

Sa position : Uber a hésité à exiger la vaccination, mais le journaliste de Business Insider Tom Dotan a révélé que l’entreprise sera obligée de reconsidérer sa position après qu’un assistant du conseil d’administration de l’entreprise qui a été testé positif au COVID-19 a infecté d’autres travailleurs.

Lyft

Vaccin obligatoire : Oui, pour les employés de l’entreprise. Un représentant de Lyft a assuré qu’ils “encouragent également avec ferveur les conducteurs et les passagers à se faire vacciner, mais ce n’est pas une obligation”.

Objectif de réouverture des bureaux : Lyft a récemment indiqué qu’il reportait son objectif de retour au bureau au 2 février pour la plupart de ses sites aux États-Unis, à la lumière de l’expansion de la variante delta, de l’augmentation des cas positifs et des conseils sur l’utilisation de masques d’intérieur en provenance des États-Unis. Centre de contrôle et de prévention des maladies.

Sa position : Lyft a déclaré à Business Insider US que 88% des employés interrogés ont le calendrier de vaccination complet, et que 91% prévoient de l’être d’ici septembre, ajoutant que “nous avons un processus en place pour gérer les exemptions et les demandes d’accommodement pour les employés qui avoir des raisons médicales, religieuses ou autres de ne pas recevoir le vaccin. »

PorteDash

Vaccin obligatoire : Oui, mais uniquement pour les employés qui retournent au bureau en 2021. DoorDash prétend n’avoir aucune politique formelle pour ses livreurs, mais a promu parmi eux des informations sur la vaccination et les a interrogés pour savoir s’ils sont vaccinés ou non.

Plan de réouverture des bureaux : janvier 2022, selon un modèle hybride de travail en personne trois jours par semaine.

Sa position : “Les employés qui retournent volontairement dans l’un des bureaux aux États-Unis au cours de cette année devront être vaccinés avec un calendrier complet. Selon les conseils de santé actuels, tout employé qui est vacciné avec la directive complète n’aura pas à porter de masques à l’intérieur », a déclaré un représentant de DoorDash à Business Insider.

Force de vente

Vaccin obligatoire : “Des hordes d’employés volontairement vaccinés” sont de retour au siège de Salesforce à San Francisco, et les vaccinations seront encouragées parmi les employés à mesure que de nouveaux bureaux ouvriront.

Objectif de réouverture des bureaux : Jusqu’à 100 employés de Salesforce sont retournés au bureau en mai, tandis que 17 autres sites, principalement dans la région Asie-Pacifique, ont embauché des travailleurs depuis lors.

Sa position : Le plan de Salesforce consiste à ajouter des groupes de travailleurs volontairement vaccinés pour rouvrir avec une capacité limitée, jusqu’à ce qu’ils puissent rouvrir avec une capacité de 100%, en s’adaptant aux données disponibles sur l’incidence du COVID-19 et aux avertissements de santé généraux de chaque moment. .

Microsoft

Vaccin obligatoire : Ne pas.

Objectif de réouverture des bureaux : Dès le 7 septembre.

Sa position : La journaliste de Business Insider Ashley Stewart a signalé en avril le retard du retour au bureau jusqu’en juillet. Le vice-président exécutif de la société, Kurt DelBene, a déclaré en janvier que Microsoft n’imposerait pas la vaccination.

Twitter

Vaccin obligatoire : Ne pas.

Plan de réouverture des bureaux : En pause indéfiniment.

Sa position : Twitter a annoncé qu’il fermait ses bureaux de San Francisco et de New York et suspendait sa future réouverture, “à la lumière des conditions actuelles”, selon le média américain NPR.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Ulises Izquierdo.