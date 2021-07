Ces graphiques remettent en question le statu quo sur le marché boursier ⋆ .

par Pam Martens et Russ Martens, Wall St On Parade :

La seule fois où des dizaines de millions d’Américains entendent généralement quelque chose sur le marché boursier aux nouvelles du soir, c’est lorsque l’indice S&P 500 atteint un nouveau sommet. Cela s’est beaucoup passé cette année. Par exemple, le 30 juin, il a été largement rapporté que le S&P 500 avait décroché son sixième record de clôture pour l’année.

Mais sous la surface de cet extrait sonore joyeux, une détérioration majeure des fondements du marché s’est produite. Par exemple, récemment, il y a eu plus d’actions à la Bourse de New York qui ont établi des creux de trois mois plutôt que des sommets de trois mois. La même chose est vraie pour le marché boursier Nasdaq et considérablement pour les petites entreprises qui négocient de gré à gré (OTC). Ces mesures mesurent la « largeur du marché ». Lorsque de nouveaux creux battent constamment de nouveaux sommets, cela peut être le signe avant-coureur d’une correction imminente du marché.

Ensuite, il y a le problème de la rupture de la théorie de Dow. Sur la base de cette théorie, toute tendance haussière à long terme du marché global nécessite que le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation Average établissent de nouveaux sommets dans un délai raisonnable l’un de l’autre pour confirmer la tendance à la hausse. L’idée est que si les industriels se portent bien, alors les entreprises qui expédient ces produits industriels, les transports, devraient également se porter bien. Mais comme l’indique le graphique ci-dessus, depuis le 10 mai, le fond est tombé des transports car le Dow Jones Industrial Average a subi peu de dommages.

Vient ensuite le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Alors que les médias financiers ont été étourdis par la menace d’inflation provenant d’une économie en surchauffe, le rendement du bon du Trésor à 10 ans s’est comporté comme une récession imminente. Depuis le 1er avril, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,70 % à 1,2 %.

Malheureusement, nous ne pouvons pas dire si ce baromètre jusqu’ici sur l’économie américaine est toujours un baromètre précis car la Fed a complètement faussé le fonctionnement normal de ce marché. James Grant appelle ce que la Fed fait des « taux administrés ». Nous sommes d’accord.

La confusion sur l’endroit où le rendement devrait être sur le bon du Trésor américain à 10 ans provient du fait que la Réserve fédérale continue d’acheter environ 80 milliards de dollars chaque mois en bons du Trésor, billets et obligations. La Fed utilise l’expression étrange pour ce processus comme « assouplissement quantitatif » ou QE. En réalité, la Fed fournit une demande artificielle pour ces titres du Trésor qui n’existeraient pas autrement, et fait ainsi baisser le rendement.

En plus de cette demande artificielle, la Réserve fédérale, via la Fed privée de New York, s’engage simultanément dans des accords de prise en pension (reverse repos ou RRP) avec les maisons de commerce de Wall Street (primary dealers) et d’autres institutions financières. Une prise en pension inversée est l’endroit où ces maisons de commerce et institutions financières achètent des titres du Trésor de la Fed de New York au jour le jour ou à court terme. L’opération de prise en pension de la Fed de New York est passée de zéro en début d’année ; à plus de 200 milliards de dollars par jour en mai ; à plus de 800 milliards de dollars par jour à la fin juin. Ce mois-ci, nous continuons de voir des RRP quotidiens de plus de 800 milliards de dollars.

Le graphique ci-dessous, basé sur les données RRP de la Fed de St. Louis, montre l’ampleur sans précédent de ces opérations RRP.

En termes simples, ce que la Réserve fédérale a fait depuis son programme de sauvetage de Wall Street de 29 000 milliards de dollars qui s’est déroulé secrètement de 2007 à au moins juillet 2010, c’est d’inonder Wall Street d’argent de sauvetage puis, après coup, d’essayer de comprendre comment gérer les bulles et les dislocations du marché que ces plans de sauvetage créent. Au cours des 13 dernières années, c’était comme regarder un savant fou effectuer des expériences radicales sur un système financier contrôlé par Frankenbanks, les mastodontes de Wall Street qui ont été follement autorisés par le Congrès à fusionner des dépôts assurés par le gouvernement fédéral avec des transactions spéculatives à haut risque via l’abrogation de la Glass-Steagall Act en 1999.

