Ces groupes de défenseurs des investisseurs veulent que la SEC accélère la répression de la cryptographie

Cette semaine a commencé par un bain de sang sur Satoshi Street avec Bitcoin et altcoins érodant la richesse des investisseurs après s’être rallié au cours des dernières semaines. Au milieu de la forte volatilité de ce mois-ci, un groupe de défenseurs des investisseurs a écrit lundi à la SEC américaine pour intensifier la répression sur le marché de la cryptographie.

Ces groupes comprennent l’Americans for Financial Reform Education Fund et la Consumer Federation of America. Ils ont également écrit que plusieurs projets de cryptographie ont bafoué les règles de protection des investisseurs et méritent un examen plus approfondi. En outre, ils ont spécifiquement écrit sur les prêts crypto, les pièces stables et les échanges nécessitant une attention accrue de la SEC. Tel que rapporté par Bloomberg, la lettre note :

« Sans directives réglementaires importantes, le marché des actifs numériques est né et est devenu un Wild Wes. Il est urgent que la Commission et les autres régulateurs financiers fédéraux appliquent la loi pour mieux protéger les investisseurs et améliorer l’intégrité et la stabilité des marchés des actifs numériques. »

Au milieu de tout le buzz du marché de la cryptographie, les valorisations de certains projets de cryptographie et de leurs actifs numériques natifs ont monté en flèche ces derniers temps. En outre, le président de la SEC, Gary Gensler, a déjà fait allusion à la nécessité de mesures fortes dans l’espace crypto. Dans le passé, Gensler a demandé une autorité supplémentaire au Congrès pour réglementer l’espace crypto.

La répression contre les Stablecoins arrive-t-elle ?

Les régulateurs américains s’efforcent d’initier une répression sur le marché en croissance rapide des pièces stables. Le département du Trésor américain procède à un examen des pièces stables avec d’autres agences et introduira de nouvelles règles de surveillance et de réglementation pour leur fonctionnement.

Les fournisseurs de pièces stables tels que Tether et USDC Coin détiennent des réserves sous forme d’espèces, de papiers commerciaux et d’obligations de sociétés. Le groupe des défenseurs des investisseurs soutient que ces réserves sont similaires à celles détenues par les fonds du marché monétaire. Ainsi, ils sont vulnérables aux tensions du marché.

En parlant des deux plus grandes pièces stables – Tether et USDC – les groupes ont noté : « De toute évidence, les deux produits peuvent créer des risques importants pour les investisseurs et les consommateurs ».

