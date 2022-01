Ces huit acteurs ne se jouent que dans des émissions de télévision et des films

J’ai l’impression qu’il y a deux types d’acteurs hollywoodiens : l’un qui commencera pleinement à agir comme si le loyer était dû pour tout ce dans quoi il se trouve, et l’autre qui veut vraiment juste se présenter, passer un bon moment, toucher son salaire et partir. .

Aucun de ces acteurs ne mérite un Oscar, et ils n’en recevront pas de si tôt. Mais j’ai un réel respect pour tous ceux qui finissent par gagner des millions simplement en étant eux-mêmes devant une caméra. Il faut une personnalité pour faire ça.

Si vous vous demandez toujours de qui je parle, voici les huit acteurs qui ne jouent qu’eux-mêmes au cinéma et à la télévision :

le rocher

Pouvez-vous sentir ce que The Rock prépare ? Parce que ce n’est certainement pas un BAFTA. Pas de sitôt, du moins. Dwayne Johnson apparaît vraiment dans n’importe quel film pour faire trois choses: être chamois, transpirer et transpirer à travers des t-shirts d’une manière chamois.

Mais tu sais quoi? C’est tout à fait valable, et des accessoires pour lui pour faire carrière en ayant des bras volumineux qui vous feraient vous sentir bien au chaud et en sécurité quand ils étaient enroulés autour de vous la nuit.

Zooey Deschanel

Zooey, Queen of Twee (comme elle aime être appelée) a une gamme d’un caractère, et elle la joue bien. De 500 Days Of Summer à New Girl, tout ce qu’elle sait vraiment faire, c’est être qUirKy, porter de grosses lunettes et ne pas chanter pendant les 2 premières heures avant de finalement libérer cette belle voix jazzy qui ne fondrait pas. Oh.

vin Diesel

Tout comme son prédécesseur The Rock, la gamme la plus étendue que notre Vin ait jamais affichée devait être dans ce dessin animé sur le robot parlant. Aussi, saviez-vous qu’il était la voix de Groot ? Même alors, cependant, il n’avait qu’un script limité.

Je suppose que si vous pouviez gagner une somme d’argent ridicule en prétendant conduire des voitures rapides avec vos amis, vous ne le laisseriez pas passer, n’est-ce pas ?

Hugh Grant

Hugh a environ quarante ans de plus que moi et reste l’homme de mes rêves absolu, donc je n’écouterai aucune critique à son sujet, aussi valable soit-elle. Cela étant dit, l’homme a joué le même personnage dans tout jusqu’aux environs de 2017, même je peux l’admettre.

C’était l’Anglais maladroit et maladroit avec une mèche méchante et ces yeux bleus de mer qui vous donnaient l’impression de nager. Notting Hill, Bridget Jones, About A Boy, Four Weddings… C’est le même gars dans chacun d’eux sous plusieurs faux noms, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire.

Jennifer Coolidge

Elle est magnifique, blonde et une alliée LGBTQ+. Je ne peux vraiment pas reprocher à Jennifer Coolidge de se jouer elle-même à chaque fois alors qu’elle est tellement éblouissante. Si j’étais Jennifer Coolidge, je ne voudrais être personne d’autre que Jennifer Coolidge. Affaire classée.

Jason Statham

Quiconque figure volontairement dans un film comme The Meg mérite d’être retiré d’un cran ou deux. Ce que j’aime chez Jason Statham, c’est qu’il est fidèle à lui-même. Il n’est pas intéressé à prendre des cours de théâtre, à recevoir des prix ou même une seule bonne critique. Il veut juste se montrer, être Jason Statham pendant trois heures (avec de très grosses mitrailleuses), récupérer son chèque et être à la maison à l’heure du thé. Fair play pour le gars.

Adam Sandler

Quand tu es en onzième année, ton béguin pour l’école semble être le gars le plus distingué et le plus hilarant auquel tu puisses penser. Le problème, c’est que vous avez maintenant la mi-vingtaine et qu’il fait toujours les mêmes blagues sur les toilettes et pense que la misogynie occasionnelle est drôle. C’est essentiellement Adam Sandler en un mot.

Je suis sûr que c’est un gars adorable, mais il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez probablement nommer que deux de ses films – Jack and Jill et Bedtime Stories. Il a joué dans pas mal de flops au cours de sa course, et vraiment personne de plus de 14 ans ne veut aller voir un homme adulte courir pendant une heure et demie.

Will Ferrell

Will Ferrell a culminé avec Elf. Là, je l’ai dit. Il est génial à petites doses, mais je trouve ses blagues choquantes et je ne peux m’empêcher d’avoir l’impression que sa caractérisation est inexistante. Il aime vraiment venir jouer sur le plateau et prier pour que les gens trouvent ça drôle. Je ne lui pardonnerai jamais d’avoir ruiné les trois derniers épisodes de Michael en tant que DeAngelo dans The Office.

