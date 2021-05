Ces images montrent le vrai design du nouveau Samsung Galaxy Buds 2 | La technologie

Les nouveaux écouteurs de Samsung sont passés par le processus de certification et cela a permis à leur conception de pénétrer dans les détails.

Les fuites sont constantes et ne font pas de distinction par catégorie de produits, les données des tablettes, smartphones, ordinateurs et casques en développement finissent par être révélées à un moment donné. Il y a quelques jours, nous connaissions la conception possible des nouveaux Apple Beats Studio Buds et nous avons déclaré qu’ils ressembleraient beaucoup aux Samsung Galaxy Buds.

Aujourd’hui, le design avec lequel les successeurs de ces écouteurs arriveraient a été révélé et, la vérité est que les changements sont minimes. En premier lieu, Cette fuite est due au fait que ce gadget est passé par la FCC pour sa certification et que quelqu’un a pu prendre des photos d’eux sous différents angles pour les montrer au public..

Les changements minimes dont nous parlons sont comme ceux-ci, car le design qui a été montré rappelle beaucoup plus le Samsung Galaxy Buds Pro que les Galaxy Buds de première génération. Le pack casque est plus arrondi, n’a pas la surface triangulaire aux coins arrondis de la génération précédente. L’encapsulation se ferait entre le Galaxy Buds Pro et le Galaxy Buds Live.

L’extérieur serait lumineux dans son intégralité, il n’aurait pas deux zones avec des textures différentes et donc éventuellement un aimant pour les empreintes de pas. Ils maintiennent l’utilisation du coussin pour accueillir le pavillon. Une image a également été divulguée qui serait un schéma de la boîte dans laquelle les écouteurs seraient stockés. Cette boîte aurait un design presque cylindrique pour être carrée avec des coins arrondis.

Pour le moment ce sont les seules données des Samsung Galaxy Buds 2, il n’y a pas de date de lancement bien que la logique serait qu’ils arrivent en accompagnant les nouveaux terminaux que la société coréenne prépare. On peut les voir dans la présentation des terminaux pliables: Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3.