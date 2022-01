Ces jouets populaires pour animaux de compagnie peuvent étouffer votre chien ou votre chat, il y a donc un rappel urgent

Il y a quelques jours, nous vous avons dit d’arrêter de nourrir votre chien avec un type d’aliment particulier. C’est parce qu’il a été testé positif pour Salmonella, ce qui est évidemment assez dangereux. Ce n’est pas le seul rappel que les propriétaires d’animaux de compagnie devraient connaître en ce moment. Il y a un tout nouveau rappel pour les jouets pour animaux de compagnie qui présentent un risque d’étouffement. Si vous possédez l’un des calendriers de l’Avent Aldi pour chats et chiens mentionnés dans ce rappel, vous devez vous assurer que vos animaux de compagnie ne peuvent pas les atteindre.

Le rappel des jouets pour animaux de compagnie Aldi

Aldi a annoncé le rappel des jouets pour animaux de compagnie le 9 décembre, en coopération avec Pet Brands Products. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié le communiqué de presse annonçant l’action seulement plus tôt cette semaine.

Aldi dit avoir reçu un petit nombre de plaintes de clients concernant des risques potentiels d’étouffement. La société a rappelé deux produits de jouets pour animaux de compagnie qui ont été vendus dans les magasins pendant les vacances, notamment le calendrier de l’avent Pure Being Cat et le calendrier de l’Avent Pure Being Dog.

La société a déclaré avoir procédé au rappel par prudence. Aldi a également déclaré avoir discuté des plaintes avec son fournisseur. Voici les deux produits faisant partie du rappel des jouets pour animaux de compagnie Aldi :

Calendrier de l’Avent Chat Pure Being – Boîte de 5,15 oz : UPC 4099100267754 ; Calendrier de l’Avent pour chien « Mieux si utilisé par » All Pure Being – Boîte de 5,15 oz : UPC 4099100267747 ; « Mieux si utilisé par » Tous

La brève annonce de rappel ne précise aucun cas de blessure chez les chats et les chiens dus à l’étouffement. De plus, il ne dit pas combien de propriétaires d’animaux se sont plaints du risque d’étouffement.

Ce que tu devrais faire

Aldi dit avoir retiré les jouets pour animaux de compagnie ci-dessus des magasins, de sorte que les acheteurs ne pourront plus les acheter nulle part maintenant qu’ils font partie du rappel. Si vous avez déjà acheté l’un des deux calendriers de l’Avent, vous devez le jeter immédiatement. Une autre option consiste à le retourner au lieu d’achat pour un remboursement complet, a indiqué la société.

Quoi que vous fassiez, vous devez vous assurer que vous retirez les jouets pour animaux défectueux du rappel de votre chat ou de votre chien. Même s’ils n’ont eu aucun problème à jouer avec eux jusqu’à présent, le risque d’étouffement est sérieux. Si votre chat ou votre chien a rencontré des problèmes après avoir joué avec ces jouets, vous devriez envisager de consulter un vétérinaire pour une consultation.

Les acheteurs à la recherche de plus d’informations peuvent contacter le service client de Pet Brands Products. Aldi a fourni toutes les informations de contact dont vous avez besoin dans son communiqué de presse. Visitez la page de la FDA pour le rappel des jouets pour animaux de compagnie sur ce lien.

Enfin, si vous habitez dans le Minnesota, vous devez également vous assurer de consulter ce rappel de pied d’animal de compagnie, car certains produits peuvent contenir des traces de Salmonella. Vous devez arrêter de les donner à votre chien ou chat immédiatement.