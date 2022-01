Ces keycaps sur le thème de Pokémon sont sur mesure et complètement adorables

Photo : Hirosart

Je regarde ma barre d’espace avec une honte absolue. C’est tout simplement blanc. Et pourtant, il pourrait s’agir du travail absolument magnifique du fabricant de keycaps, Hirosart, contenant un diorama de Pokémon dans leur cadre naturel.

En ce qui concerne les touches, je suis à peu près le moins qualifié pour commenter Kotaku, avec d’autres membres de l’équipe véritablement enfouis dans les choses. Honnêtement, je n’ai jamais vu l’appel. Jusqu’à ce que je voie le travail d’Hirosart (merci, CBR). Ceux-ci contiennent non seulement des Pokémon miniatures magnifiquement créés, mais aussi leur habitat autour d’eux, qu’il s’agisse de décors volcaniques enflammés pour Arcanine ou Moltres, ou de paysages marins parsemés de noyaux pour Squirtle ou Milotic, le tout dans l’espace d’une seule touche.

Mais ce sont les barres d’espace qui m’ont vraiment pris. Le plus frappant mettant en vedette les quatre entrées originales, Pikachu, Charmander, Squirtle et Bulbasaur, chacun dans son propre environnement. Il y en a un autre sur la page Etsy, tout aussi impressionnant, avec Growlithe, Umbreon, Pikachu et Lapras. Mais ce qui est extraordinaire, c’est que vous pouvez en choisir quatre vous-même, ils semblent être entièrement créés sur commande.

Ce qui explique en partie le prix. Vous recherchez plus de 50 $ pour une seule clé et au nord de 175 $ pour une barre d’espace. Là encore, regardez les détails de ces adorables créations en résine sur mesure.

Mon clavier est loin d’être assez sophistiqué pour avoir des touches. (Quand ils sont tous partis, je meurs.) Pourtant, je suis toujours tenté d’en commander un, juste pour l’avoir comme objet. Mantine, Snorlax, Jynx et Cresselia, je choisirais.

C’est un plaisir étrange de parcourir les avis sur le site Etsy, juste pour voir des photos des clés uniques créées pour les clients, comme cette adorable Suicune. Ce sont vraiment tout à fait la chose.