Ces Lakers peuvent-ils être le plus gros échec de l’histoire du sport ?

25/10/2021 à 01h07 CEST

pari

Nestor Roulet est entré dans l’histoire pour une phrase qui nous va comme un gant. « L’être humain est le seul animal qui trébuche deux fois sur la même pierre ». En l’occurrence, les managers des Lakers semblent n’avoir rien appris de ceux des projets sportifs de 2004 et 2012. Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Karl Malone et Gary Payton sonnaient très bien et ont été balayés par les Pistons en finale de la premier projet pilote. Le deuxième d’entre eux avec Kobe Bryant, Pau Gasol, Steve Nash et Dwight Howard ne se sont même pas battus pour le championnat.

Les Angelenos semblaient avoir été vaccinés contre ces fièvres, mais nous avons atteint 2021 et ils ne semblent pas avoir retenu la leçon. Rassembler plus de superstars du compte à l’intérieur d’un poulailler n’est pas bon et plus si vous avez dans votre équipe trois des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA -LeBron, Carmelo et Westbrook- en ajoutant Anthony Davis et des personnages aussi conflictuels que Rajon Rondo ou Howard, le mélange ne peut manquer d’être explosif, peu importe la clarté des rôles.

Angelenos a réuni une multitude de talents hors normes – dont beaucoup au crépuscule de leur carrière – à la recherche d’une bague qui mettra en valeur leur héritage. Le problème pour les Lakers, c’est que plus il y a de talent, moins de sacrifices et qu’ils ont pu vérifier lors de ces deux premiers matchs de la saison où ils ont été dévastés par les Golden State Warriors et les Phoenix Suns atteignant la marque non négligeable des huit défaites. en huit matchs chez ceux qui sont en cours en comptant les matches de pré-saison.

La scène d’Howard et Davis se poussant sur le banc après s’être blâmés pour une mauvaise défense, l’image de Rondo faisant semblant de tirer sur un spectateur qui le critiquait et les signes évidents de frustration et d’agitation de LeBron et Westbrook nous racontent le début d’un projet décousue. Nous verrons si le grand LeBron ne choisit pas de réduire ses pertes comme il l’a fait avec les Cavaliers en 2018 lorsqu’ils ont échangé sept joueurs – dont son ami proche Dwyane Wade – le dernier jour du marché des transferts. Des All-Stars comme le susmentionné Wade, mais aussi Derrick Rose ou Isaiah Thomas se sont envolés de certains Cavaliers qui ont relevé leur cap pour atteindre la finale NBA.

Ces Lakers ont suffisamment de chiffres pour penser qu’ils se battent peut-être pour gagner le ring, mais il y a un manque de chimie difficile à générer entre des profils aussi hautement protagonistes. Les Angelenos sont tombés sur la même pierre pour la troisième fois et font face à l’échec de l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du sport. Personne ne sait ce qui va se passer, mais personne ne sera surpris si LeBron appuie sur le bouton « éjecter » au milieu de la saison.