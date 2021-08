Ces leggings à 23 $ ont plus de 45 000 critiques 5 étoiles sur Amazon

in

Voici ce que disent les critiques :

“La texture en nid d’abeille de ce legging dissimule complètement les fossettes ou la cellulite. La ceinture est assez haute pour que tout le ventre soit aspiré, ce qui est essentiel pour moi, car je viens d’avoir un bébé il y a 3 mois. J’ai eu la chance d’avoir un assez bon fesses, mais ceux-ci lui donnent un punch supplémentaire. Je viens de les mettre pour la première fois et mon mari est entré et a fait un point pour dire à quel point mes « atouts » étaient incroyables ! J’étais debout devant le miroir de la salle de bain, et Je l’ai même surpris dans le reflet en continuant à le fixer lol !”

“Fille, si vous regardez ces leggings, faites-vous plaisir et obtenez-les! Ils m’ont l’air arraché !!! Vous m’entendez? Si vous commandez votre taille correcte, ils iront bien et passeront le test de squat donc aucun sous-vêtement n’apparaîtra à travers eux. Maintenant, arrêtez de lire ces commentaires et allez vous en chercher une paire ou 7 comme je l’ai fait ma sœur. “

“Ce sont les meilleurs leggings que j’ai jamais achetés. Sérieusement. Je mesure 5’5”, 125 livres, avec le ventre qui tenait 4 bébés, 28 “taille, 36” hanche. J’ai un médium. C’est pénible de suivre un tableau des tailles en ligne car on ne sait jamais comment cela va fonctionner. Mais, cela a parfaitement fonctionné pour moi. »

“J’ai commandé quatre paires jusqu’à présent. La première paire que j’ai reçue était le combo blanc et noir. Je les ai mis et j’ai immédiatement vérifié mes fesses dans le miroir. Bonjour butin parfait !!”