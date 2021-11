Ces looks de mode OMG des CFDA Awards vous feront tomber la mâchoire

La catégorie est … extravagance de la mode !

Chaque année, les plus grandes et les plus brillantes stars de la mode, de la beauté et du divertissement célèbrent les CFDA Awards amusants, festifs et fabuleux. Alors que l’affaire 2020 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, l’événement est de retour et s’annonce plus stylé que jamais.

Pourquoi? Eh bien, pour commencer Émilie émoussée sera l’hôte de la soirée étoilée, qui aura lieu à New York le 11 novembre. « Emily est l’une des actrices les plus talentueuses du monde », président du CFDA Tom Ford s’extasie dans un communiqué de presse. « La chose merveilleuse à propos d’Emily, c’est qu’elle est à la fois gentille et intelligente. J’ai une grande admiration pour elle, et je suis si heureux de l’avoir comme hôte des prix CFDA de cette année. »

Plus, Zendaya recevra le prix Fashion Icon, faisant de la jeune femme de 25 ans la plus jeune personne à avoir remporté cette distinction. (ICYMI, les gagnants précédents incluent Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Prince, Pharrell et David Bowie.)

Maintenant, avant la cérémonie, nous faisons un tour dans le passé et revenons sur certains des looks les plus OMG pour orner le tapis rouge.