Ces lunettes connectées offrent un aperçu du futur qu’Apple et Facebook envisagent

Avegant, une start-up de San Mateo, en Californie, a construit un moteur d’éclairage à LED qui pourrait permettre aux fabricants d’appareils de créer de petites lunettes intelligentes à réalité augmentée élégantes.

Avec l’aimable autorisation d’Avegant

J’ai récemment essayé une paire de prototypes de lunettes intelligentes d’Avegant qui m’a donné un aperçu d’un avenir où nous pourrons peut-être regarder des vidéos, obtenir des instructions, voir des notifications et plus encore, le tout grâce à une paire de lunettes de soleil d’aspect traditionnel.

Ces types de lunettes pourraient être la prochaine grande nouveauté, car des entreprises comme Facebook, Snap, Amazon, Microsoft, Apple et d’autres regardent au-delà des téléphones.

J’ai porté des lunettes Google Glass, les Hololens de Microsoft, les lunettes Snap’s et, plus récemment, les lunettes Ray-Ban Stories de Facebook. Mais ceux-ci ont tous des défauts. Soit ils sont trop gros et volumineux pour être portés partout (Hololens), n’affichent encore rien sur les verres (Facebook) ou ont l’air ridicules (Lunettes, Hololens, Google Glass.)

Les grandes entreprises technologiques auront besoin de lunettes intelligentes pour avoir l’air normales si elles veulent avoir une chance de réussir. Ils recherchent donc désespérément un composant d’affichage petit et pouvant être fabriqué et expédié dans un an ou deux, a déclaré à CNBC Edward Tang, PDG d’Avegant.

Avegant ne fabrique pas de lunettes intelligentes, mais a mis au point une paire de prototypes pour démontrer les capacités d’un nouveau moteur d’éclairage à LED à réalité augmentée que la société a dévoilé au public cet automne. Et j’ai été impressionné.

Voici ce que vous devez savoir.

Le problème avec les lunettes « intelligentes » actuelles

De nombreuses entreprises fabriquent des lunettes intelligentes, mais elles adoptent toutes des approches différentes. C’est une sorte de bordel. Voici un récapitulatif rapide :

Les Hololens à 3 500 $ de Microsoft et le Magic Leap 1 à 2 295 $ sont les plus avancés, mais ils sont volumineux et ressemblent davantage à des lunettes. Amazon propose les cadres Echo à 249,99 $, mais ils vous permettent simplement de parler à Alexa et vous ne voyez aucun visuel de réalité augmentée les verres Ray-Ban Stories de 299 $ de Facebook peuvent être utilisés pour prendre des photos et des vidéos, mais pas grand-chose d’autre. La dernière version de Snap’s Spectacles propose des visuels en réalité augmentée, mais elle n’est pas à la mode et n’est disponible que pour les créateurs de réseaux sociaux. travaillerait sur ses propres lunettes, mais on ne sait toujours pas quand elles seront dévoilées et encore moins rendues publiques.

Avegant pense avoir une solution qui pourrait aider les entreprises à créer un produit que les gens ordinaires voudront acheter.

Son nouveau moteur d’éclairage, qui est plus fin qu’un crayon et pèse autant qu’un gros trombone, s’insère dans la charnière et la branche des lunettes où il peut montrer des visuels haute définition au porteur. Le moteur lumineux pourrait permettre à certaines entreprises qui ne disposent pas d’énormes équipes d’ingénierie matérielle en interne de créer des lunettes aussi élégantes et petites qu’une paire de Ray-Ban, mais offrant les capacités visuelles imaginées dans des films de science-fiction comme « Terminator ». «

Un aperçu du futur

J’ai fait une démonstration du moteur léger en octobre lorsque Tang m’a remis le prototype de lunettes construit par son équipe. Elles étaient minces et ressemblaient à n’importe quelle paire de lunettes normale, sauf qu’elles étaient attachées à un smartphone par un câble. Le prototype est destiné à démontrer à quel point un fabricant de matériel informatique peut fabriquer une paire de lunettes à l’aide du moteur lumineux d’Avegant.

« Nous préparons nos affaires pour avoir le plus petit écran manufacturable pour ces clients », a déclaré Tang.

J’ai mis les lunettes. Un carré bleu translucide s’est affiché au centre de mon champ de vision, montrant un écran superposé à ce que je voyais dans la vraie vie. Puis la démo a commencé.

Les lunettes ont commencé à parcourir différents visuels. Le petit écran translucide me montrait la météo, un graphique boursier et une conversation par SMS. Je regardais dans la direction de Tang et je pouvais le voir, mais les images apparaissaient également au-dessus de lui avec une clarté cristalline. C’était une vraie réalité augmentée.

Le point culminant de la démo a été lorsque les lunettes ont commencé à lire une vidéo. C’était un extrait d’un match de football du tournoi Euro 2020 de cet été. J’ai vu l’herbe verte, la foule immense et les joueurs se passer le ballon avant que l’attaquant ne marque un but au fond des filets. Le jeu avait l’air aussi bon et aussi grand que si je regardais à la maison la télévision de mon salon ou assis avec des amis dans un bar sportif.

Le moteur lumineux Avegant offre un champ de vision de 30 degrés et est apparu comme un rectangle au milieu de ma ligne de mire.

J’ai rendu la paire de lunettes à Tang, qui les a mises et a commencé à regarder la démo. Je pouvais à peine dire qu’il regardait quoi que ce soit, même si j’ai remarqué une subtile touche de lumière bleue sur l’objectif. On aurait dit qu’il rêvait.

Mais il y a encore des inconvénients. Les fabricants qui utilisent le moteur d’éclairage Avegant devront déterminer la durée de vie de la batterie qu’ils souhaitent pour leurs lunettes intelligentes. Plus la durée de vie de la batterie est longue, plus les lunettes seront volumineuses. De même, un champ de vision de 30 degrés est comparable à celui du premier Hololens, mais c’est une fenêtre plus petite que celle du Hololens 2 de Microsoft.

La réalité

Les lunettes Ray-Ban Stories de Facebook peuvent prendre des photos et des vidéos grâce à des caméras situées à chaque coin des cadres de l’appareil.

Avec l’aimable autorisation d’Ashley Bogdan

Des composants comme ceux d’Avegant peuvent aider certaines entreprises technologiques à développer des lunettes intelligentes que les gens voudront porter. Mais il est encore tôt et les sceptiques ne pensent pas que nous aurons de sitôt des lunettes intelligentes d’apparence normale.

« La vision à long terme ici est de se débarrasser de votre téléphone dans votre main, et vous porterez votre téléphone sur votre visage », a déclaré Kevin Irwin, directeur des investissements chez Knollwood Investment. Irwin est un investisseur dans Avegant.

Avegant ne produit pas encore en série son moteur léger. Il envisage un modèle commercial dans lequel il vendra le composant aux entreprises qui pourront l’intégrer dans leurs lunettes intelligentes.

Les grandes entreprises n’ont peut-être même pas besoin de la technologie d’Avegan, a expliqué Karl Guttag, un expert des dispositifs d’affichage à réalité augmentée.

« Facebook et Apple sont des entreprises fondées – elles ont des équipes phénoménales et énormes qui travaillent sur ce genre de choses », a déclaré Guttag. « Ils n’ont pas besoin d’Avegant, si vous comprenez ma dérive, alors qu’un Snap pourrait le faire parce qu’ils ne sont pas vraiment dedans. Ils chercheraient à obtenir un composant. »

Guttag doute également que les lunettes intelligentes remplacent les smartphones à tout moment dans un avenir proche, ce qui limiterait les perspectives d’Avegant.

« L’attente que ces choses vont ressembler à des Ray-Ban est loin des charts », a déclaré Guttag. « Maintenant, quelque chose comme ce que fait le moteur d’Avegant pourrait vous donner quelque chose de modérément élégant. Il va être un peu plus gros et plus volumineux, mais pas jusqu’au bout. »