Ces lycéens ont passé leur été à analyser le . 200 – voici ce qu’ils ont trouvé

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : Ben Epstein, Kevin Do, le Dr Sandeep Krishnamurthy, Raksha Zunnuru et Sonali Vaid.

Un été de feuilles de calcul, de recherche sur les startups et de disputes de données peut ne pas ressembler à « l’école est finie », mais c’est exactement ce que quatre lycéens ont vécu au cours des derniers mois en analysant le . 200, un indice classé des startups du nord-ouest du Pacifique que . a maintenu depuis 2012.

Les étudiants ont été jumelés avec le doyen de l’UW Bothell School of Business, Sandeep Krishnamurthy, via SparkSIP, une organisation à but non lucratif de la région de Seattle dont la mission est de mettre en relation des lycéens avec des opportunités de stage dans des entreprises, des établissements d’enseignement et des experts de l’industrie.

Sonali Vaid voulait obtenir des informations pour développer sa LLC et atteindre ses objectifs d’entreprise. Kevin Do, un résident de Californie, souhaitait explorer l’écosystème des startups dans une autre région. Raksha Zunnuru voulait travailler avec un groupe qui apportait différentes perspectives à un projet lié à l’entreprise. Et Ben Epstein était prêt à appliquer son intérêt pour la science des données pour découvrir quels facteurs contribuent au succès d’une entreprise.

Le groupe s’est réuni chaque semaine sur Zoom et a mené une étude sur les meilleures startups du nord-ouest du Pacifique à l’aide de la mise à jour d’avril du classement . 200, ainsi que des listes des années précédentes et d’autres données accessibles au public.

Pourquoi Krishnamurthy a-t-il choisi ce projet pour ses stagiaires ?

« Les élèves du secondaire abordent l’analyse des données et la recherche avec un regard neuf », a-t-il déclaré. “Ils sont capables de fournir des idées originales et de prendre les choses dans une direction différente.”

Dérivé de notre liste plus large de plus de 1 300 startups technologiques dont le siège est à Washington, en Oregon, en Idaho et en Colombie-Britannique, le classement . 200 est généré à l’aide d’un algorithme pondéré qui tient compte des abonnements sur les réseaux sociaux, du nombre approximatif d’employés (via LinkedIn) et du Web entrant. liens.

Le . 200 vise à mettre en valeur l’écosystème des startups de la région et aide à identifier les entreprises qui se développent rapidement.

Voici quelques points à retenir sur le . 200 du groupe de Krishnamurthy :

Faible niveau de diversité des genres

L’étude a trouvé:

Seules sept des 200 premières startups (soit 3,5%) ont été entièrement fondées par des femmes. Sur ces sept startups, une a été classée dans le top 50, deux ont été classées entre 50 et 100 et quatre étaient dans la moitié inférieure de la liste. 28 startups (soit 14%) avaient des équipes fondatrices qui comptaient au moins une femme. 172 des 200 premières startups (ou 86 %) ne comptent aucune femme dirigeante.

Ces données ont surpris tous les étudiants, qui avaient précédemment estimé que 30% des startups de la liste étaient fondées par des femmes.

“En tant que femme souhaitant entrer dans l’environnement des startups à l’avenir, j’espérais trouver une représentation plus élevée de femmes PDG et fondatrices dans l’industrie”, a déclaré Zunnuru.

“Cette statistique était décevante à voir”, a ajouté Vaid. « J’espère sincèrement que l’écosystème d’innovation de PNW améliorera sa diversité de genre dans les années à venir. »

PitchBook a récemment rapporté que toutes les équipes fondatrices féminines avaient levé moins de 2% de tous les dollars de capital-risque au cours du premier semestre 2021. Les entreprises avec au moins une femme fondatrice représentaient 16%.

Grande majorité des fondateurs bien éduqués

L’étude a trouvé:

388 des 429 fondateurs ont des diplômes de premier cycle, soit environ 90 %. 42 % des fondateurs avaient des diplômes d’études supérieures, dont 15 % des fondateurs titulaires d’un MBA. Il n’y avait pas de corrélation claire entre le niveau d’éducation et le rang de démarrage.

Ces découvertes ont changé le point de vue de Do : « J’ai d’abord cru que les fondateurs des startups en haut de la liste des 200 premiers étaient plus instruits que ceux du bas », a-t-il déclaré.

«En tant qu’éducateur, j’ai également été impressionné par le niveau d’éducation des dirigeants de startups», a noté Krishnamurthy. «Le récit sur le décrochage universitaire qui crée une entreprise est largement exagéré et couvre des récits aberrants. La plupart des startups sont dirigées par des personnes bien formées.

Les startups mieux classées ont des montants d’investissement plus élevés

L’étude a trouvé:

Parmi les 25 startups les mieux classées dans l’ensemble de données, le montant moyen du financement était d’environ 272 millions de dollars. Les startups classées de 26 à 50 avaient un montant moyen de financement d’environ 95 millions de dollars. En descendant dans le classement par groupes de 25, le financement moyen a continué de baisser. Le financement moyen pour les entreprises classées 176 à 200 était d’environ 24 millions de dollars.

Ce résultat correspond à la façon dont le nombre d’employés affecte le classement . 200, et les entreprises qui mobilisent du capital-risque augmentent souvent leurs effectifs.

Les montants de financement « ahurissants » en haut de la liste ont laissé une forte impression aux étudiants.

“Ces résultats m’ont aidé à réaliser que le financement par capital-risque est très accessible pour les startups de cette région et je me sens maintenant plus confiant pour poursuivre mon objectif d’entrepreneuriat dans le PNW”, a déclaré Vaid.

Epstein a également noté l’impact du capital-risque en disant : « le fait de voir l’importance des entreprises technologiques et l’importance du financement a particulièrement façonné mon point de vue sur le type d’organisations qui sont à l’avant-garde de l’écosystème ».

Futurs fondateurs de startups ?

Les étudiants qui ont participé à l’étude sont entrés dans le projet avec un intérêt pour les affaires et l’innovation. Maintenant, après avoir creusé dans les données, nous avons demandé à chacun d’eux comment cette expérience a façonné leur perception du système d’innovation du nord-ouest du Pacifique et leurs objectifs pour l’avenir.

Vaid : « J’avais l’impression que la plupart des innovations des startups se produisaient dans la Silicon Valley alors que le PNW n’avait que de grandes entreprises multinationales, comme Amazon et Microsoft. Cependant, après avoir analysé la liste . 200, j’ai appris que nous disposions d’un écosystème de startups robuste dans le PNW qui couvre un large éventail de secteurs et a livré des innovations révolutionnaires.

Faire: « Participer à cette recherche m’a montré que l’écosystème entrepreneurial de PNW est très solide, sain et diversifié. À l’avenir, j’espère créer ma propre start-up prospère et contribuer à l’écosystème d’innovation de l’endroit où je vis.

Zunnuru : « Cette expérience m’a fait découvrir les autres secteurs en croissance rapide de l’écosystème d’innovation de PNW, tels que la technologie et l’aérospatiale, et a considérablement modifié mes objectifs.

Epstein : « Ce projet n’a fait qu’accroître mon envie de m’impliquer dans un domaine impliquant soit la science des données, soit les affaires, car il m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de voir mon travail faire la différence.

Voir le rapport complet du groupe, la méthodologie et les autres points à retenir ci-dessous.

. 200 : Une étude de… par .