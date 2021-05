Ces machines sur un tour sont incroyables

Callum Ilott, pilote de réserve d’Alfa Romeo, a qualifié sa première séance d’essais libres de Formule 1 d ‘«intéressante», tout en admettant qu’il «se détendait».

Le membre de la Ferrari Driver Academy est allé 17e lors de la séance d’essais d’ouverture avant le Grand Prix du Portugal à Portimao, signant un meilleur temps de 1,21,806 et complétant 21 tours au total.

Dans la voiture à la place du pilote régulier Antonio Giovinazzi, Ilott était satisfait de son rythme sur pneu dur par rapport à Kimi Raikkonen, mais a expliqué qu’il était déçu de terminer la séance avec une marge d’environ une demi-seconde au Finlandais suite à leur courir sur les pneus tendres.

«De toute évidence, pour moi, je prenais toujours les choses doucement», a-t-il déclaré. «C’était intéressant d’en faire l’expérience.

«Mais une fois que j’ai maîtrisé les pneus et que je m’y suis habitué, je pense avoir terminé la course sur les durs, à un dixième de Kimi, ce qui n’est pas si mal à l’époque.

«Ensuite, nous sommes allés aux softs et j’ai été complètement surpris au début par l’adhérence et par le fait de monter les pneus.

«Nous avons donc eu un peu de mal à ce moment-là, mais nous sommes arrivés, nous nous sommes rééquilibrés et je pense qu’avec le kilométrage des pneus que j’avais, je n’ai pas fait un mauvais temps.

«Dans l’ensemble, construire de manière cohérente, a été très satisfait de la session, a traversé tout le plan de course dont nous avions besoin et découvert les limites que nous avons en tant qu’équipe et en tant que pilote.

«J’ai beaucoup appris de mon côté et beaucoup appris de l’équipe. Alors oui, un grand merci à Alfa Romeo de m’avoir donné cette opportunité.

Bien qu’il ait terminé deuxième en F2 la saison dernière, Ilott a été négligé pour un entraînement en F1, tandis que Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Nikita Mazepin ont tous franchi le pas.

Ilott a semblé positif après son premier aperçu d’un week-end de course de F1, décrivant les voitures 2021 comme «incroyables» sur un tour.

«J’ai eu quelques opportunités maintenant, quelques hauts et des bas aussi», a-t-il ajouté.

«De ce côté-là, faire la première expérience d’une séance était un facteur époustouflant, mais ces machines sur un tour sont incroyables.

«C’est incroyable à quel point ils sont rapides, mais je pense que c’était plutôt agréable pour moi après la séance de prendre du recul et de profiter du moment après.

«Pour le moment, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Ce n’est pas que le facteur wow soit parti, quand je prends du recul, c’est là. C’est juste lorsque vous êtes dans l’instant présent, vous devez en tirer le meilleur parti. »