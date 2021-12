Ces marques de voitures ont quitté l’Europe et vous ne le savez peut-être pas | Moteur

Le marché européen est vorace et dominé par les marques historiques. Les incursions dans le vieux continent ne se passent pas toujours bien, et parfois il faut abandonner.

Les marques automobiles vont et viennent d’une multitude de marchés. Parfois disparaître, et dans d’autres, ils ne se replient dans leur pays d’origine que si les prévisions ne sont pas trop bonnes. Dans le cas de L’Europe , plusieurs constructeurs ont décidé de quitter le continent.

Nous passons en revue certaines des marques les plus importantes dont les voitures ne seront plus vues ou seront peu vues, même si vous le savez déjà… Si vous avez assez d’argent et connaissez les procédures nécessaires, vous pouvez toujours importer certaines de ses voitures de course.

Cadillac

Cadillac est l’une des marques les plus connues sur la planète pour ses voitures de luxe et performantes. Aux États-Unis, elle est depuis le début du siècle une place forte avec des modèles iconiques tout au long de 100 ans, comme les classiques Cadillac Eldorado ou plus moderne, comme le coupé CTS-V.

Cependant, General Motors face à un énorme échec des ventes en Europe. Même avec un modèle spécifiquement dédié à notre continent : la berline. Cadillac BLS, sur une plateforme de Saab.

BMW, Audi et Mercedes-Benz occupent près de 90 % de l’ensemble du segment. Bien que le retrait de Cadillac ait été rendu pratiquement effectif dans son intégralité, les plans de General Motors passent par le retrait de Chevrolet du panorama (ne laissant que le Camaro Oui Corvette) pour faire place à Cadillac.

Finalement, il était parti mais pas pour longtemps. À partir de 2021, une mise en œuvre progressive est attendue avec la pleine confiance de GM dans les marques de luxe.

Chevrolet

En 2015, Chevrolet a complètement quitté le marché européen après être entré en 2005 en recueillant le sceau Daewoo et en commercialisant une multitude de modèles. Cependant, les modèles les plus rentables étaient les voitures de sport Chevrolet Camaro et Corvette.

Malheureusement, en 2019, ces deux voitures de sport n’étaient pas homologuées avec le nouveau cycle WLTP et, par conséquent, leur consommation et leurs émissions ne sont pas conformes à la réglementation européenne en vigueur.

En principe, ils ne peuvent être acquis que par importation. Et si la paperasse vous fait mal à la tête, vous aurez le Corvette Z06 disponible dans quelques mois.

Infiniti

C’est la marque de luxe de Nissan, avec une stratégie similaire à celle proposée par Lexus et Acura. Leur arrivée en Europe a été annoncée en 2008, et en 2009 à peine plus de 1 000 unités à travers le continent.

Malheureusement, Infiniti est arrivé à un très mauvais moment sur le sol européen. La crise s’est amorcée dès les premières années de la marque, et face à une éventuelle reprise, le Brexit du Royaume-Uni a fini par faire sombrer une marque qui a misé la fabrication de sa compacte Q30 au pays anglo-saxon.

Infiniti était en concurrence avec un segment difficile rempli de clients très fidèles. Une Cadillac peut être exotique. C’est synonyme de luxe et vous pourriez avoir beaucoup d’acheteurs potentiels avec une bonne stratégie. BMW c’est la sportivité, Mercedes c’est la classe, Volvo c’est la sécurité… Mais qu’est-ce qu’Infiniti ?

Effectivement, vous l’avez compris. C’était sûrement le plus gros problème de la marque, qui a décidé de nous abandonner en 2020 se concentrer sur les marchés américain et chinois.

Mitsubishi : au bord de l’abandon du navire

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi semblait solide, mais cette dernière marque était sur le point de quitter l’Europe en 2020. En fait, cela a été initialement annoncé. Les temps glorieux de Lancer Evo, la Éclipse, Les 3000GT et les voitures de sport de qualité semblaient disparaître.

Cependant, début 2021, ils ont confirmé qu’ils renforceraient leur gamme avec deux nouveaux modèles sur une plate-forme Renault en 2023 et l’atterrissage de l’Eclipse (SUV) Cross PHEV.

Malgré cela, de nombreuses voix assurent un avenir compliqué à la marque, qui a concentré tous ses efforts sur le développement de SUV peu différencié des autres et dont l’ADN se perd inévitablement.

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.