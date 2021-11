Ces mini PC Sticks avec Windows tiennent dans la paume de la main, sont bon marché et servent de serveurs multimédias ou d’émulateurs | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si les mini PC présentent des avantages, ces mini PC Sticks se cachent derrière votre moniteur ou votre téléviseur et disposent de Windows comme serveur multimédia ou émulateur.

Vous connaissez sûrement déjà les mini PC, de petits ordinateurs que vous pouvez même cacher derrière le moniteur ou presque mettre dans un tiroir. Mais avec le mini-clé PC vous pouvez faire le saut plus loin et directement même pas savoir qu’il y a un PC.

Les Mini PC Sticks sont des ordinateurs complets, extrêmement petits qui se connectent directement au port HDMI de votre téléviseur ou de votre moniteur. Compact et facile à utiliser pour tout projet.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

En ayant le WiFi et le Bluetooth Ajoutez simplement un clavier et une souris sans fil pour les utiliser, par exemple, comme ordinateur familial. Mais il y a beaucoup de gens qui les utilisent également pour d’autres tâches.

Vous aimez les jeux rétro ? Vous pouvez le connecter à un téléviseur, ajouter une télécommande Bluetooth ou USB et l’utiliser comme émulateur. Aussi comme ordinateur pour lire des vidéos dans votre salon.

Ce sont quelques-uns des meilleurs mini PC Stick que vous pouvez acheter dès maintenant dans des magasins comme Amazon, où vous pouvez également les emporter avec une livraison gratuite et rapide en vous inscrivant à Amazon Prime.

Mini-clé PC NiPoGi

209,90 € sur Amazon

L’un des mini PC Stick les plus vendus sur Amazon est celui-ci petit ordinateur avec processeur Intel Celeron NiPoGi.

Il a un Processeur Intel Celeron J4125 jusqu’à 2,7 GHz. Il est très fréquent de retrouver ces processeurs dans ces mini PC Sticks car ils ne génèrent pas autant de chaleur et ils sont suffisamment petits pour les intégrer dans vos cartes mères.

A aussi 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Chaque fois que vous le souhaitez, vous pouvez étendre avec des clés USB ou des disques durs en ayant des ports USB 3.

Il prend en charge la vidéo 4K et a WiFi double banque et Bluetooth 4.0, plus un port Ethernet 1 Gigabit.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 229,90 euros. Mais si vous appliquez le coupon de 20 euros qui se trouve sur leur site, Vous le prendrez pour moins de 210 euros.

Mini-clé PC MeLE

289 € sur Amazon

Un mini PC Stick qui a des caractéristiques très similaires au modèle précédent, mais qui améliore légèrement ses performances avec plus de mémoire RAM est-ce MeLE petit ordinateur.

Il est livré avec Windows 10 Pro pré-installé, ce qui facilitera le démarrage en n’ayant pas à rechercher une clé USB pour installer Windows à partir de zéro.

Amélioration importante de la mémoire RAM en intégrant 8 Go, en plus de 128 Go de stockage.

Il prend en charge la vidéo 4K à 60 Hz et dispose également du WiFi double bande et du Bluetooth pour ajouter des périphériques tels que des claviers, des souris ou des écouteurs.

Il est disponible sur Amazon pour 289 euros.

Clé Asus Vivo

169 € sur Amazon

Asus, l’une des marques les plus reconnues dans le monde de l’informatique, s’engage également sur ce format mini PC avec Clé Asus Vivo.

Ce petit ordinateur au format clé USB a un processeur Intel Atom x5-Z8350 1,44 GHz. C’est un PC Stick plus simple et sans prétention, parfait pour les tâches légères comme la lecture de vidéos en Full HD.

Il a 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, plus 2 ports USB et un port casque/haut-parleur.

Sur Amazon, on le trouve pour 169 euros.

Aoxun W5 Pro

139 € sur Amazon

Si vous avez besoin d’un mini PC pas cher et que vous n’avez pas à effectuer de tâches très lourdes, ce mini PC Stick Aoxun W5 Pro c’est une bonne option.

Semblable au modèle Asus, montez un Processeur Intel Atom x5-Z8350 2 GHz. A aussi 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible avec une clé USB ou un disque dur.

Il dispose également d’un port mini USB pour l’alimentation, d’un lecteur de carte microSD, du WiFi double bande et du Bluetooth 4 pour les périphériques.

Il est assez bon marché, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 139 euros.

Mini-clé PC AWOW

149,99 € sur Amazon

Une autre option dans le mini PC Stick avec antenne WiFi externe pour améliorer la qualité du signal et la vitesse de connexion est ce mini modèle de PC d’AWOW.

Compter avec un Processeur Intel Celeron J4105 basé sur l’architecture du lac Gemini. A aussi 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de stockage interne, extensible avec l’un de ses deux ports USB, un port USB-C ou une carte microSD.

Un modèle parfait pour lire des vidéos car il est compatible avec la vidéo 4K et dispose également du WiFi bi-bande et du Bluetooth 4.2

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 179,99 euros. Mais en appliquant le coupon de 30 euros que vous avez désormais sur Amazon, il restera à seulement 149,99 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.