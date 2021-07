Ces ministères reçoivent un maximum de plaintes de retard de paiement de la part des MPME ; le montant impliqué traverse Rs 350 crore

Bien que le gouvernement puisse inciter les acheteurs à payer les MPME à temps, il ne peut pas les forcer à le faire.

Crédit et financement pour les MPME : Sur le total de 855 demandes de paiement différé impliquant Rs 355 crore déposées par les MPME contre les ministères centraux jusqu’à présent, les ministères des Chemins de fer, de l’Énergie atomique, de l’Électronique et de l’informatique, du Pétrole et du gaz naturel, et de l’Information et de la radiodiffusion détenaient une part majoritaire. Dans le top cinq, alors que 195 demandes (Rs 95 crore) ont été déposées contre le ministère des Chemins de fer, 67 (Rs 98 crore) et 64 demandes (Rs 32,85 crore) ont été déposées contre les ministères de l’Énergie atomique et de l’Électronique respectivement. 56 demandes (6,30 crores de Rs) ont été déposées contre le ministère du Pétrole et 48 (4,63 crores de Rs) ont été déposées contre Information & Broadcasting, selon les données du système de surveillance des paiements différés du gouvernement MSME Samadhaan au moment du dépôt de ce rapport.

« Il y a beaucoup de problèmes. L’un d’eux est l’approche purement bureaucratique de toutes les organisations gouvernementales. Un autre défi est que la plupart des MPME ne connaissent pas bien les plates-formes numériques et les processus gouvernementaux, etc. Les MPME ont déjà souffert du problème des retards de paiement entraînant une pénurie de fonds de roulement. Alors que le gouvernement avait établi une politique pour que les acheteurs effacent les paiements des MPME en 45 jours, mais si les MPME ne sont pas payées pendant cette période, cela ne résoudra jamais ce problème pour les MPME. Les MPME sont impuissantes dans ce cas, même si nous voyons que les paiements finissent par être compensés après plus de la période spécifiée, car le gouvernement a pris des mesures pour encourager les acheteurs à compenser les paiements », Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME) a déclaré à Financial Express Online.

L’e-mail envoyé au MPME Samadhaan pour commentaires n’a pas suscité de réponse immédiate.

Il est important de noter que sur 194 demandes contre le ministère des chemins de fer, seules sept ont été traitées par les conseils de facilitation des MSE (MSEFC), tandis que 36 ont été rejetées et 46 ont été réglées mutuellement. Le taux d’élimination était meilleur pour les autres ministères. Sur 67 cas contre le ministère de l’énergie atomique, sept ont été réglés par les MSEFC, 18 ont été rejetés et 27 ont été réglés d’un commun accord. De même, 14 requêtes ont été classées sur 64 requêtes contre l’électronique et l’informatique, 12 ont été rejetées et cinq ont été réglées d’un commun accord. Pour le ministère du Pétrole et du gaz naturel, cinq demandes ont été traitées et 15 ont été réglées d’un commun accord, mais huit ont été rejetées. En outre, 17 demandes ont été traitées concernant le ministère de l’Information et de la radiodiffusion, 15 ont été rejetées et quatre ont été réglées d’un commun accord.

Dans l’ensemble, 81 des 855 demandes contre tous les ministères centraux ont été traitées par les MSEFC jusqu’à présent tandis que 170 ont été rejetées et 188 ont été réglées mutuellement. Fait intéressant, seulement 13 demandes étaient en attente, selon les données concernant 34 ministères disponibles sur le portail.

« Les paiements sont retardés de la part de nombreux ministères et PSU. Par exemple, le conseil de l’électricité du Tamil Nadu – Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation prend plus d’un an pour apurer les paiements. De même, la plupart des PSU prennent un minimum de 90 à 120 jours pour les paiements. Nous avons été confrontés à un retard de paiement d’environ 120 jours. C’est le moment où le gouvernement devrait libérer immédiatement tous les paiements en attente alors que les banques ne soutiennent pas non plus de manière significative », a déclaré Ramesh Babu, partenaire de Navamani Electricals à Financial Express Online.

Les MSEFC sont essentiellement des unités de règlement des différends établies par les gouvernements des États dans leurs zones géographiques respectives pour traiter les cas de retard de paiement déposés par les MPME. Les entreprises doivent déposer des demandes de retard de paiement contre l’acheteur auprès du MSEFC concerné de leur état ou ville. Après avoir examiné le cas, le MSEFC respectif émet des instructions à l’unité acheteur pour le paiement du montant dû ainsi que des intérêts conformément aux dispositions de la loi MSMED de 2006. Selon MSME Samadhaan, chaque référence faite au MSEFC doit être décidée dans un délai de 90 jours à compter de la date de cette référence. En fait, à titre de dissuasion, le Département des dépenses avait publié en juillet de l’année dernière un mémorandum de l’Office pour que les acheteurs paient des intérêts pénaux de 1% par mois s’ils retardent les paiements des MPME au-delà de la durée prescrite.

Bien que le gouvernement puisse inciter les acheteurs à payer les MPME à temps, il ne peut pas les forcer à le faire. « Le ministère a abordé le sujet avec vigueur avec les ministères centraux, les entreprises du secteur public central (CPSE) et les gouvernements des États et les personnes morales. Mais, il convient de noter que le gouvernement central ne peut donner aucune instruction ni forcer les gouvernements des États ou les établissements publics d’État à payer les cotisations », avait déclaré l’ancien ministre d’État aux Finances Anurag Singh Thakur dans une réponse écrite à une question en le Lok Sabha en février de cette année.

