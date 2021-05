Ces mobiles Samsung cessent de se mettre à jour à la fin de leur période de support | La technologie

Le Samsung Galaxy S8 fête ses quatre ans et cesse de recevoir des mises à jour à la fin de sa période de support.

Bien que votre mobile durera de nombreuses années, la chose normale est qu’à un moment donné, il cesse de recevoir des mises à jour. Cela doit être plus ou moins clair et c’est quelque chose que les utilisateurs du Samsung Galaxy S8 vont expérimenter. Quatre ans après la sortie de ce téléphone, plus aucune mise à jour ne sera reçue.

Le Samsung Galaxy S8 a été lancé en mars 2017 et à l’époque, il marquait une époque. Lorsque nous l’avons analysé dans Computer Hoy, nous avons été très clairs sur le fait qu’il nous semblait à l’époque que «le Samsung Galaxy S8 est le meilleur mobile de Samsung». Ses améliorations de conception et de convivialité ont été essentielles pour le placer parmi les meilleurs de l’année. Mais quatre ans se sont écoulés depuis et il est devenu obsolète.

Il y a quelques jours, nous vous avons informé de la bonne nouvelle pour les utilisateurs du Galaxy S21 en étant les premiers à recevoir la dernière mise à jour Android, mais maintenant nous vous disons que d’autres cesseront de recevoir ces mises à jour à mettre fin à sa période de soutien après avoir réduit progressivement les périodes de renouvellement du système.

La fin du soutien est venue progressivement. XDA Developers rapporte qu’en 2020, ce sera est passé d’un programme de mise à jour mensuel à trimestriel. Ce n’était que la première étape avant de tomber définitivement hors de tout plan.

Ce ne sera pas une surprise pour de nombreux utilisateurs qui voient comment de plus en plus de téléphones mobiles terminent leurs périodes de support chaque année, bien que ce soit toujours une mauvaise nouvelle car cela marque le début d’une période où certaines applications ne seront plus compatibles, il deviendra de plus en plus inconfortable de les utiliser et une grande partie de la sécurité sera perdue être eu.

Dans tous les cas, le Le Galaxy S8 a été un mobile très important pour Samsung et a démontré une fiabilité enviable au cours de sa longue durée de vie. Certains utilisateurs l’utilisent sûrement malgré ses limites, même s’il vaut également la peine de se demander dans quelle mesure les périodes de support peuvent être prolongées.