Ces modèles Samsung Galaxy Tab prennent en charge le S Pen

in

Depuis que Samsung a présenté le S Pen avec sa gamme de téléphones Note, l’accessoire est devenu un favori pour ceux qui aiment écrire à la main leurs notes numériques. Mais le S Pen ne se limite pas à écrire des lettres ; il donne un point plus précis pour une sélection précise des éléments à l’écran, et dans certains cas, il peut être utilisé pour accéder aux raccourcis de l’appareil. Samsung fabrique certaines des meilleures tablettes Android, et ce sont les tablettes Galaxy qui prennent en charge le stylet S.

La crème de la crème : Samsung Galaxy Tab S7



Choix du personnel

La Galaxy Tab S7 apporte un excellent matériel et une expérience logicielle fantastique aux fans de tablettes Android. Le S Pen fonctionne à merveille grâce à l’écran 120 Hz, de sorte que tous vos gribouillis s’écoulent sans effort de la pointe du stylo.

Thin is in: Samsung Galaxy Tab S6 Lite



Si vous voulez une tablette avec une construction haut de gamme, un design fin et un écran Samsung fantastique typique mais que vous ne voulez pas vous ruiner, alors la Galaxy Tab S6 Lite fera l’affaire. De plus, comme le S Pen est inclus, vous griffonnerez en un rien de temps.

À partir de 349 $ chez Amazon 350 $ chez Best Buy

Écrire sur un budget : Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)



La Samsung Galaxy Tab A 8.0 offre une excellente expérience d’écriture pour ceux qui ont un budget serré. Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas haut de gamme que c’est mauvais. Vous bénéficierez d’un écran HD lumineux et vif de 8 pouces, d’une excellente autonomie de batterie et d’un stockage extensible pour conserver tous vos documents.

À partir de 150 $ chez Amazon 150 $ chez B&H

Robuste et prêt : Samsung Galaxy Tab Active Pro



Non seulement la Galaxy Tab Active Pro prend en charge le stylet S, mais elle est livrée avec un et dispose d’un espace pour ranger le stylet à l’intérieur du boîtier robuste. Bien que cette tablette soit durable avec une cote MIL-STD-810G, elle offre également d’excellentes performances et un écran visible dans toutes les conditions.

639 $ sur Amazon

Le plus performant : Samsung Galaxy Tab S7+



Si vous avez besoin d’une tablette capable de gérer toutes les tâches dont vous avez besoin, alors la Galaxy Tab S7+ est votre type de tablette. Il est doté du processeur le plus puissant, d’un écran phénoménal et tire le meilleur parti de tout ce qu’offre le S Pen.

Allez grand : Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)



La Galaxy Tab A 10.1 apporte un grand écran et de grandes performances, grâce au processeur Samsung Exynos 7904A, à un prix abordable. Les 128 Go de stockage embarqué, ainsi que la possibilité de l’étendre avec une carte microSD, signifient que vous ne manquerez jamais de place pour vos créations S Pen.

319 $ sur Amazon

Au milieu : Samsung Galaxy Tab S7 FE



Situé carrément entre le Galaxy Tab S7 et le S7+, le Galaxy Tab S7 FE offre les excellentes performances et le design raffiné que l’on attend de la gamme. Sa grande batterie de 10 090 mAh vous offrira des heures et des heures de temps de productivité du S Pen.

Confortable et durable : Samsung Galaxy Tab Active3



Si vous avez besoin d’une tablette qui offre des performances solides, peut prendre un coup et être toujours confortable à tenir, alors le Samsung Galaxy Tab Active3 de 8 pouces fera le travail. Comme la Galaxy Tab Active Pro, le stylet S est inclus et dispose d’un emplacement pratique pour garder le stylet avec vous lorsque vous en avez besoin.

À partir de 490 $ sur Amazon

Beaucoup de reste dans le réservoir : Samsung Galaxy Tab S6



La tablette phare de Samsung à partir de 2019 est toujours un choix solide en 2021. La Galaxy Tab S6 fonctionne très bien comme un appareil 2 en 1 avec l’étui clavier inclus. Il n’y a pas grand-chose à manquer avec cette configuration de productivité avec un processeur puissant, une grande autonomie de la batterie et un écran fantastique.

À partir de 645 $ chez Amazon 648 $ chez Walmart

Durabilité à petit budget : Samsung Galaxy Tab Active2



Lorsqu’il s’agit d’obtenir une tablette performante dotée d’une durabilité MIL-STD-810G, d’un écran qui fonctionne lorsqu’il est mouillé et d’une prise en charge du S Pen sans se ruiner, la liste est très courte – et la Galaxy Tab Active2 est au top. de celui-ci.

À partir de 307 $ sur Amazon

Mettre le S Pen à l’écran

Bien qu’il fabrique de nombreuses excellentes tablettes, seules les meilleures tablettes Samsung prennent en charge le populaire S Pen. Samsung a perfectionné sa technologie de stylet au fil des ans, et l’utiliser sur le grand écran d’une tablette est parfaitement logique – et le Galaxy Tab S7 est le meilleur du lot.

La Galaxy Tab S7 combine un design fantastique, des performances et un logiciel pour faire un excellent usage des fonctionnalités du S Pen. De la création de votre prochain chef-d’œuvre artistique à la rédaction d’une liste de choses à faire pour le lendemain, la Galaxy Tab S7 fait le travail à merveille. Vous voudrez être sûr de choisir un excellent étui pour votre tablette afin de protéger votre investissement.

Cependant, si vous avez besoin d’une tablette qui peut bien faire les bases, avec la prise en charge du S Pen, bien sûr, et ne pas dépasser le budget, alors vous vous en sortirez très bien avec le Samsung Galaxy Tab A 8.0. Vous obtiendrez des performances louables pour vos tâches quotidiennes dans une taille gérable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tiens-toi tranquille, veux-tu ?

Soutenez votre tablette avec l’un de ces supports

Nous avons tous vu les guides d’auto-assistance sur la fabrication d’un support de tablette à faire soi-même, mais ma question est la suivante : pourquoi s’embêter ? Avoir un support pratique sur vous tout le temps est bien mieux.

Protégez votre tablette

Les meilleurs étuis Samsung Galaxy Tab A7 Lite sont ici

Pour protéger votre nouvelle tablette Samsung, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Ces étuis sont soigneusement conçus pour durer, mais ils sont également pratiques à utiliser et valent toujours l’investissement supplémentaire.