Ces modifications prouvent que BTS JK peut tuer n’importe quel style mieux que l’imagination des fans

BTS Jungkook détient sans aucun doute la couronne de l’ultime icône de la mode Gen Z de la K-pop. Le plus jeune membre du groupe de musique nominé aux Grammy Awards a défié les tendances de la mode conventionnelles, se frayant un chemin à lui tout seul. Ici, nous examinons certaines des éditions de fans de BTS JK qui ont pris vie plus tard mais ont prouvé que Jungkook peut tuer n’importe quel style mieux que l’imagination des fans.

À l’âge de 24 ans, BTS Jungkook s’est imposé comme le K-pop It boy qui peut régner sans effort sur n’importe quelle tendance de la mode qu’il choisit. Le chanteur salué par Rolling Stone a stupéfié ARMY en 2021, affichant non pas un mais deux piercings et des tenues de rêve à chaque nouveau concert et remise de prix.

Jetez un coup d’œil à certaines de ses dernières tenues et à son style qui ressemble à des éditions antérieures des fans, mais lui seul surpasse l’imagination des fans à chaque fois.

Les meilleures modifications qui prouvent que BTS Jungkook peut tuer n’importe quel style mieux que l’imagination des fans

Des tatouages ​​aux bras aux diverses retouches de cheveux, Jungkook a réalisé à de nombreuses reprises les modifications apportées par les fans.

Des fans partageant BTS Jungkook dans un tatouage de bras à manches longues au crooner ‘Euphoria’ réalisant des fantasmes de millions de personnes, voici comment le chanteur a surpris ses fans.

Un fan s’est évanoui: « CETTE MODIFICATION DE TATOUAGE JUNGKOOK QUE J’AI FAIT LORSQUE J’AI REÇU PICSART POUR LA PREMIÈRE VIE, JE NE PEUX PAS! »

Jeon Jungkook aux cheveux bleus de rêve

Jeon Jungkook a provoqué une tempête sur Twitter en 2021, secouant des cheveux bleus de rêve qui n’existaient auparavant que dans les éditions des fans.

Blond Jungkook a rendu les fans « difficiles à respirer »

Les Golden Disc Awards 2021 seront à jamais historiques sur ARMY Twitter pour avoir donné aux fans le blond Jungkook dans toute sa splendeur. Les fans se sont effondrés en direct en découvrant la chanteuse dans de magnifiques cheveux blonds dorés après ce qui leur a semblé être une éternité. Vérifiez l’édition par rapport aux images réelles ci-dessous.

BIENVENUE DANS UN AUTRE ÉPISODE DE : ARMYS EDITS PRENDRE VIE BLONDE JUNGKOOK YAAAAS ! pic.twitter.com/X7lSeBq4Vq — ac ⁷ ♡ vote bts 📌 (💤) (@vminggukx) 9 janvier 2021

Cheveux longs ‘Goblin’ Jungkook

L’édition ‘Goblin’ de Jungkook qui existait dans ARMY Twitter depuis un certain temps est devenue réalité dans les voeux de la saison 2020.

Motard Jungkook

Le dernier montage sensationnel qui s’est manifesté doit être le motard Jungkook 2021, tout droit sorti de l’imagination des fans.

Jungkook nommé « Idole du meilleur modèle de Forbes Corée »

En plus du titre de It boy ultime de la mode K-pop, BTS Jungkook a été nommé « Top Model Idol » par Forbes Korea. La publication a salué l’impact du crooner ‘My Time’ et l’a décrit comme «le chanteur principal, le danseur principal et le sous-rappeur de BTS. Il est bien connu pour sa performance live stable qui ne tremble pas tout en exécutant une chorégraphie forte.

Après avoir fait vibrer le dernier concert en ligne « PTD On Stage » de BTS, BTS Jungkook sera prochainement vu rencontrer ARMY après deux ans d’attente dans « Permission To Dance On Stage » LA fin novembre. Vérifiez comment diffuser l’événement en direct ici. Diffusez la liste de lecture basée sur BTS JK ci-dessous.

