Ces moments viraux de LA de BTS V prouvent qu’il est l’ultime « attracteur de stan »

BTS V est connu pour devenir viral parmi les « locaux », c’est-à-dire les non-fans, chaque fois que BTS apparaît pour une émission de prix ou une performance télévisée. De ses débuts sur le tapis rouge BBMA « les plus à la mode » à son apparition aux Grammy en tant que « Guy In All Black » provoquant une tempête majeure sur les réseaux sociaux, voici un aperçu de certains des moments viraux emblématiques du récent voyage de BTS V à LA qui ont prouvé qu’il est l’ultime « attracteur de stan ».

Le groupe de musique sud-coréen BTS, deux fois nominé aux Grammy Awards, est actuellement à LA. Le groupe le plus ancien du Billboard est déjà entré dans l’histoire aux American Music Awards 2021 en étant le premier groupe asiatique à décrocher le prix de « l’artiste de l’année ».

En plus d’un important balayage de récompenses, BTS s’est produit deux fois aux AMA 2021 – leur morceau en collaboration avec Coldplay « My Universe » et le créateur d’histoire Hot 100 « Butter ». V, alias le look bandana rouge de Taehyung a provoqué une tempête sur Twitter alors que les téléspectateurs se sont évanouis devant le charisme du crooner « Singularity » sur scène.

Les moments viraux du BTS V du voyage à Los Angeles en 2021 prouvent qu’il est l’ultime « attracteur de stan »

Kim Taehyung au concert de Harry Styles

Même avant la première apparition « officielle » de BTS aux AMA 2021, Kim Taehyung est devenu viral sur TikTok pour avoir assisté au concert de Harry Styles.

La présence énigmatique du crooner ‘Stigma’ à l’émission a obligé les fans à l’enregistrer à la place de Styles. De la danse de Lizzo et V à « What Makes You Beautiful » à lui tenant un verre et profitant simplement du concert, les clips TikTok du chanteur ont recueilli des centaines de milliers de vues pendant la nuit.

Pour couronner le tout, les fans de TikTok du membre BTS ont également commencé à l’imiter dans une tendance virale tenant un verre et se balançant au rythme de la musique.

Parlant de la présence percutante de BTS V, un fan a déclaré: «Les fanboys de Taehyung créent actuellement une nouvelle tendance en recréant son look du concert de Harry Styles. ! »

[INFO] Mis à part « Snow Flower » qui devient viral sur Tiktok.. Les fanboys de Taehyung créent actuellement une nouvelle tendance en recréant son look du concert de Harry Styles Les détails – taes tenue avec masque, la tasse, la lampe de poche au téléphone tout en vibrant sur la musique TENDANCE TAEHYUNG ! pic.twitter.com/wdDlUVFdGg — Elysha | V DAY ET TAEHYUNG OST ARRIVE (@myonlyTAEger) 24 novembre 2021

Après la participation de BTS au concert de Harry Styles, Kim Taehyung est devenu le membre BTS le plus recherché au monde sur Google Trends. pic.twitter.com/Luxh0q0DZd – tae louange quotidienne  (@dailytaepraise) 20 novembre 2021

vous ne comprenez pas à quoi ressemblait FINE taehyung en personne ! il a détruit ✨THE ABSOLUTE HELL✨ de moi avec mes deux préjugés JUSTE LÀ pic.twitter.com/yXXj02wQ2T — mijoter. ⁷ vu bts ✨ (@gcfsserendipity) 20 novembre 2021

BTS V : ‘Le mec au bandana rouge’

BTS V a rendu les fans « sauvages » aux AMA 2021 avec un look de bandana rouge. Les fans ont noté qu’en plus des utilisateurs de Twitter qui demandaient qui était le gars avec Red Bandana, BTS V était également l’idole la plus recherchée sur Google ce jour-là. Découvrez sa tenue ci-dessous.

[INFO] KIM TAEHYUNG CHEZ AMAS #AMAs 💫 ● BTS V + KIM TAEHYUNG a recueilli 864 000 mentions combinées et « Taehyung » sur 1,1 million ● Devenu viral parmi les non-fans et les locaux en tant que « mec au bandana rouge » ● Sujet populaire sur Facebook ● Membre le plus recherché sur Google Worldwide pour + pic.twitter.com/lhrZQG5kpa – KTH FACTS – Taehyung OST ✨ (@KTH_Facts) 22 novembre 2021

En tapant « le mec », le mec au bandana & « le mec au bandana rouge se présente », les habitants recherchent le mec au bandana rouge. BTS V l’attracteur de stan.

KIM TAEHYUNG CHEZ AMAS. pic.twitter.com/KFdLLqnWeI – Nikitta (@BestVocalistTae) 22 novembre 2021

Les fans fascinants de BTS V au concert de LA Crosswalk

Bangtan Boys a récemment joué au célèbre segment de concert Crosswalk de James Corden. Alors que l’épisode n’a pas encore été diffusé, les fans chanceux qui ont assisté au concert en direct à LA sont devenus fous de V, jaillissant de sa présence charmante dans la vraie vie.

Photo de Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

Les médias coréens ont rapporté comment la voiture que Kim Taehyung a touchée pendant la performance est également devenue très recherchée.

Un fan a noté: «V pendant le concert de passage pour piétons, c’est autre chose. amour pur! »

🗞 Au cours de l’émission tardive avec James Corden « concert de passage pour piétons », BTS #V est devenu un sujet brûlant parce qu’il a touché une voiture et après la sortie de la vidéo, de nombreuses demandes de renseignements sur l’achat d’une voiture marquée des empreintes de main de V ont inondé le monde. 2. https://t.co/cFvm19GXHX pic.twitter.com/QYGZbg02LZ – BTS V News (@KTH_News) 26 novembre 2021

V pendant le concert de passage pour piétons, c’est autre chose. amour pur sarangheyo V @bts_bighit – ESTHER (@esther0107____) 26 novembre 2021

Résumant la présence de « l’attracteur de stan » de BTS V, un fan a souligné : « Des choses folles, Taehyung a des articles pour ce mois-ci : 1. Des gens prêts à acheter la voiture qu’il a touchée. 2. Des gens qui prennent des photos avec son carton. 3. Des articles sur ses fanboys qui l’imitent pendant le concert de Harry styles !

Crazy Things taehyung a des articles pour ce mois-ci : 1. Les gens prêts à acheter la voiture qu’il a touchée.

2. Des gens qui prennent des photos avec son carton.

3. Des articles sur ses fanboys qui l’imitent lors du concert de Harry styles. – Nikitta (@BestVocalistTae) 27 novembre 2021

BTS se prépare pour le concert de LA 2021

BTS sera ensuite vu lors de leur très attendu concert « Permission To Dance On Stage LA » le 27 novembre à 19h30 PST. Cliquez ici pour plus de détails.

