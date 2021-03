Ces moniteurs hautement cotés sont en vente et prêts à améliorer votre situation WFH

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Grâce à la pandémie COVID-19, nous continuons tous à travailler à domicile. Si vous n’avez pas encore mis à niveau votre espace de travail, il est peut-être temps de vous simplifier la vie et d’investir dans un moniteur. L’ajout d’un moniteur à votre bureau à domicile et l’utilisation de deux écrans peuvent vous aider à augmenter votre productivité. Découvrez ces moniteurs de marques hautement cotées sur lesquelles vous pouvez compter:

Vous aimez l’idée d’un moniteur, mais vous ne voulez pas être attaché à un certain espace de votre maison? Le double moniteur portable Mobile Pixels DUEX Pro vous offre une flexibilité en tant qu’accessoire portable à double écran qui se fixe à l’arrière de n’importe quel ordinateur portable. Vous découvrirez rapidement pourquoi il a levé plus d’un million de dollars de financement sur IndieGogo.

Obtenez le double moniteur portable Mobile Pixels DUEX Pro pour 180 $ (rég. 249 $) avec le code promo SAVEDUEXPRO.

Le moniteur portable à double écran Mobile Pixels TRO vous permet d’étendre l’affichage de votre ordinateur portable partout où vous allez avec facilité, transformant votre ordinateur portable en un PC à double écran en quelques secondes. Cet accessoire USB double écran plug-n-play a été financé avec succès sur Ingiegogo au prix de 1 452 559 $ et a été présenté sur BuzzFeed, Geeky Gadgets, WIRED, Boston Business Journal et plus encore.

Obtenez le Mobile Pixels TRIO: Moniteur portable à double écran pour 215 $ (rég. 259 $) avec le code de coupon SCREEN44.

Le TRIO MAX de Mobile Pixels ajoute un écran supplémentaire à votre configuration WFH, peu importe où vous travaillez. Il n’a besoin que d’un seul câble pour l’alimentation et les données, et fonctionne avec les appareils Mac, Linux, Chrome et Android via une connexion USB. Vous découvrirez rapidement pourquoi il a été financé avec succès sur Indiegogo et présenté sur BuzzFeed, Geeky Gadgets, WIRED, Boston Business Journal et plus encore.

Obtenez le Mobile Pixels TRIO MAX: Moniteur portable à double écran pour 240 $ (rég. 319 $) avec le code de coupon SCREEN49.

Si vous recherchez un moniteur ultra léger et portable avec en prime un écran tactile, ne cherchez pas plus loin que le moniteur à écran tactile portable Desklab. Il vous offre une résolution de 1080p, une configuration plug-n-play et une compatibilité universelle pour une flexibilité ultime. Et il peut servir d’écran, de chargeur, de haut-parleurs et est personnalisable pour être ce dont vous avez besoin et rendre le travail à domicile encore plus flexible.

Obtenez le moniteur à écran tactile portable Desklab pour 219,99 $ (rég. 275 $).

Pour une option de deuxième écran vraiment portable, consultez le moniteur portable UPERFECT 15,6 ″. Il vous permet de travailler depuis votre ordinateur portable ou de lire du contenu ou des jeux en streaming depuis votre téléphone sur un écran plus grand et a accumulé un impressionnant 4,2 étoiles sur 5 sur Amazon. Il est également équipé de quatre haut-parleurs intégrés pour vous offrir un son clair et une meilleure expérience utilisateur.

Obtenez le moniteur portable UPERFECT 15,6 ″ pour 197,99 $ (rég. 219 $).

Obtenez toutes les cloches et sifflets de ce moniteur LED Samsung sans le prix habituel avec cette option reconditionnée certifiée. Il s’agit d’une option de moniteur de bureau conviviale avec un écran LCD rétroéclairé ED qui est également écologique et composé d’environ 30% de plastique recyclé. Vous pouvez être assuré que votre produit reconditionné aura l’air et fonctionnera comme neuf.

Obtenez le moniteur LED Samsung série SE650 de 24 po (remis à neuf certifié) pour 209,99 $ (rég. 299 $).

Le moniteur Samsung 27 ″ SR35 FHD est une autre excellente option reconditionnée certifiée, vous offrant un design simpliste sans cadre, des visuels impressionnants et des images nettes qui en font une option parfaite pour tout, des feuilles de calcul aux jeux. Il comprend un mode économiseur d’œil qui minimise la lumière bleue et une technologie avancée de confort oculaire qui réduit la fatigue oculaire pour un calcul prolongé confortable dans ce nouveau monde WFH.

Obtenez le moniteur SR35 FHD de 27 po de Samsung (remis à neuf certifié) pour 179,99 $ (249 $ rég.).

Avez-vous eu un œil sur l’un de ces moniteurs UHD incurvés fantaisie, mais vous n’avez pas voulu payer le prix élevé? Ce moniteur UHD incurvé de 32 pouces de Samsung vous offre tout le luxe de la résolution 4K et de la cote de courbure 1500R qui aide vos yeux à maintenir une distance focale constante par rapport à l’écran sans le coût habituel. Il propose également un mode de jeu qui optimise le contraste de l’image pendant le jeu afin que vous puissiez vous amuser lorsque vous n’êtes pas au travail.

Obtenez le moniteur UHD incurvé de la série UR59C de 32 po de Samsung (remis à neuf certifié) pour 399,99 $ (rég. 599 $).

Vous voulez un moniteur portable multitâche? Le moniteur portable UPERFECT X True 13,3 ″ à écran tactile LapDock est équipé de son propre clavier et de sa propre batterie et est un moniteur portable de 13,3 ″ qui fonctionne comme un ordinateur portable que vous pouvez emporter partout où vous allez. Si vous le connectez à votre smartphone, vous pouvez utiliser l’UPERFECT X comme ordinateur portable pendant des heures, vous offrant encore plus de portabilité et de commodité en cette période de folie.

Obtenez le moniteur portable UPERFECT X True Portable Monitor 13,3 ″ à écran tactile LapDock pour 314,99 $ (rég. 349 $).

Avec un impressionnant 4,3 étoiles sur 5 sur Amazon, le moniteur d’ordinateur UPERFECT 15,6 ″ 4K vous offre une situation de moniteur idéale pour le travail ou les loisirs. Il est équipé d’une résolution UHD 4K, possède quatre haut-parleurs intégrés qui produisent un son clair et impressionnant et vous pouvez connecter votre téléphone et le charger avec un câble de type C à type C. Profitez de l’écran LCD IPS avec une qualité d’image nette pour tous vos besoins en matière d’écran.

Obtenez le moniteur d’ordinateur 4K UPERFECT 15,6 po pour 305,99 $ (rég. 339 $).

Vous rêvez d’un écran tactile, mais vous voulez qu’il soit doté d’une flexibilité supplémentaire? Le moniteur à écran tactile portable UPERFECT 4K vous offre cela et bien plus encore, offrant une résolution ultra HD et une rotation automatique à 360 ° pour une expérience visuelle idéale. Vous découvrirez rapidement pourquoi il a 4,4 étoiles sur 5 sur Amazon en profitant également des deux haut-parleurs 2W et de la technologie G + FF qui prend en charge le toucher sensible.

Obtenez le moniteur à écran tactile portable UPERFECT 4K pour 419,99 $ (rég. 489 $).

Vous pouvez augmenter votre productivité lorsque vous partez enfin en déplacement avec ce moniteur portable à batterie UPERFECT. Il a un impressionnant 4,1 étoiles sur 5 sur Amazon grâce à sa capacité unique à fournir une connexion USB-C ou HD vraiment unique qui ne nécessite pas de câble d’alimentation supplémentaire. Sa batterie de 10800 mAh alimente le moniteur tout en servant de réserve de batterie externe pour charger votre téléphone.

Obtenez le moniteur portable à batterie UPERFECT pour 289,99 $ (rég. 339 $).

Notre prochaine option est un choix d’Amazon à 4,5 étoiles sur 5, offrant tous les avantages d’un deuxième écran dans un cadre portable. Le moniteur d’affichage d’ordinateur portable UPERFECT 13,3 ″ est équipé d’une résolution 1080p FHD pour fournir le meilleur écran couleur et comprend un port complet compatible avec tous les appareils HD et prêt à se connecter à votre smartphone ou ordinateur.

Obtenez le moniteur d’affichage d’ordinateur portable UPERFECT 13,3 po pour 195,99 $ (rég. 229 $).

Le moniteur portable UPERFECT 15,6 ″ est livré avec une note éclatante de 4,7 étoiles sur 5 sur Amazon grâce à sa belle expérience visuelle sous tous les angles. Affichez des images haute définition fluides grâce à l’écran QLED de ce moniteur portable équipé d’un filtre à faible lumière bleue qui vous protège de la lumière bleue nocive et des scintillements. Il existe également un double haut-parleur intégré de 5 W qui offre un son cristallin.

Obtenez le moniteur portable UPERFECT 15,6 ″ pour 224,99 $ (rég. 249 $).

Le moniteur à écran tactile portable UPERFECT 15,6 ″ vous offre l’avantage d’un deuxième écran avec capacité d’écran tactile, ce qui vous simplifie la vie plus que jamais. Profitez de l’écran Full HD 1080 qui offre des visuels magnifiques tout en intégrant des fonctionnalités telles que le mode deuxième écran, qui fonctionne comme le moniteur principal et éteint l’écran de l’appareil connecté de votre choix. Il est même livré avec un support réglable à 90 ° pour plus de commodité,

Obtenez le moniteur à écran tactile portable UPERFECT 15,6 po pour 339,99 $ (rég. 399 $).

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

