Ces nouveaux tapis de charge Sega vous permettent de recharger votre téléphone sans fil avec style

Image : Sega, Numskull

Quoi de plus cool que de posséder un téléphone capable de se recharger sans fil ? L’utiliser avec un tapis de chargement sans fil avec le visage de Sonic allumé, c’est quoi.

Oui, une nouvelle collection de tapis de recharge sans fil officiels Sega est arrivée sur le marché grâce à Numskull Designs, et ils sont disponibles dès maintenant dans la boutique de Sega (visitez ici pour le Royaume-Uni et ici pour le reste de l’Europe).

Il y a sept designs disponibles au total, avec trois consoles (Saturn, Dreamcast, Mega Drive), trois contrôleurs (les trois mêmes, naturellement) et un design Sonic the Hedgehog plus générique.

Ils coûtent tous 19,99 £ / 19,44 € et sont compatibles avec une gamme d’appareils sans fil comme Apple, Samsung et Nokia. Pour plus de tranquillité d’esprit, ils sont également dotés d’une “base en caoutchouc antidérapante” pour les maintenir fermement en place sur votre bureau.

N’importe quels preneurs? Laquelle de ces consoles est votre préférée ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.