Ces nouvelles fonctionnalités impressionnantes du mode de conduite Google Maps arrivent bientôt

Les utilisateurs de Google Maps qui comptent sur l’application de navigation populaire de Google pour la plupart de leurs trajets devraient être heureux d’apprendre qu’une mise à jour logicielle massive est en cours. Mieux encore, les nouvelles mises à jour sont spécifiquement destinées à l’expérience de conduite. Google a donné à Maps une refonte majeure plus tôt cette année, donc l’expérience globale de l’application n’est pas sur le point de voir un autre changement significatif. Ce que Google modifie, c’est l’interface utilisateur de Maps pour la navigation. L’objectif des modifications de l’interface utilisateur est de simplifier l’utilisation de Maps en mode conduite et de permettre au conducteur de se concentrer sur la route à venir plutôt que sur les boutons à l’écran.

Il y a quelques jours, Google a déclaré dans un article de blog qu’il était prêt à améliorer votre conduite, quel que soit le type d’expérience de navigation que vous utilisez. Les changements de Google Maps pourraient très bien finir par remplacer d’autres systèmes d’infodivertissement, Android Auto inclus. Mais Google apporte les nouvelles fonctionnalités à Maps, Android Auto et aux voitures livrées avec Google intégré.

La nouvelle expérience du mode de conduite Google Maps

La nouvelle expérience de conduite de Google Maps comprend deux composants qui fonctionnent ensemble : une interface utilisateur minimale et de nouvelles commandes Google Assistant. Dire “Hey Google, conduisons” suffit pour ouvrir le nouveau tableau de bord du mode de conduite dans Google Maps. Vous pouvez également le démarrer en connectant votre téléphone au système Bluetooth d’une voiture.

La nouvelle expérience du mode de conduite Google Maps sur Android. Source de l’image : Google

Le mode de conduite de Google Maps propose des « cartes consultables et exploitables, les bases dont vous aurez besoin pour la route sont disponibles en un seul clic. » En d’autres termes, vous n’aurez pas besoin de faire défiler pour trouver ce que vous cherchez.

La nouvelle interface utilisateur vous permet de démarrer la navigation, de consulter les appels et SMS récents et de reprendre la lecture multimédia à partir de divers services. Google Maps fonctionne déjà avec Amazon Music, Audible, iHeartRadio, JioSaavn, Pandora, Podcast Addict, SoundCloud, Spotify et YouTube Music.

Ensuite, il y a “Hey Google, activez la lecture automatique”, une nouvelle fonctionnalité de l’assistant qui lira vos messages texte entrants à haute voix afin que vous puissiez garder les yeux sur la route.

Google a expliqué que le nouveau mode de conduite sera la principale expérience pour les téléphones Android à l’avenir. Il commencera à être déployé dans les semaines à venir sur des marchés spécifiques. Les langues prises en charge sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le français et l’italien.

Les améliorations d’Android Auto

Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Android Auto, si c’est ce que vous préférez à Google Maps. L’assistant Google fera également partie intégrante de l’expérience de conduite avec Android Auto, offrant une prise en charge de commandes telles que “Hey Google, pay for gas” qui vous permettra d’utiliser Google Pay pour les paiements sans contact chez Exxon, Mobile, Conoco, Phillips 66 et 76 gares. La même fonctionnalité est déjà disponible dans Google Maps.

Android Auto permettra aux propriétaires de téléphones à double carte SIM de sélectionner le numéro de téléphone à connecter au système pour les appels via Bluetooth. Le système prendra également en charge un « profil de travail » qui affichera les réunions et les messages à venir.

Google Maps dans les voitures avec Google intégré. Source de l’image : Google

Google Maps sur les voitures avec Google intégré

En plus d’améliorer le mode de conduite sur Google Maps et Android Auto, Google a également lancé un nouveau partenariat avec Honda pour Google intégré. Le constructeur automobile lancera l’année prochaine de nouveaux modèles avec le logiciel Google préinstallé. D’autres voitures prennent déjà en charge cette fonctionnalité, notamment la Polestar 2 et la Volvo XC40 Recharge. D’autres modèles bénéficieront à l’avenir d’une prise en charge intégrée de Google.

Avec Google intégré, les utilisateurs pourront utiliser Google Assistant pour tout. Cela signifie n’importe quoi, de l’exécution de Google Maps sur le système d’infodivertissement au téléchargement d’applications Google Play ou à l’activation de la climatisation.

Google a également mis en évidence une autre commande Google Assistant pour les voitures électriques. Vous pouvez désormais dire « Dis Google, trouve-moi une borne de recharge » dans une voiture électrique avec Google intégré. Les bornes les plus proches compatibles avec votre véhicule s’afficheront à l’écran. Le logiciel fournira des informations en temps réel sur les chargeurs disponibles, les types de charge et le support de paiement.

Le nouveau support pour la gestion thermique de la batterie dans les voitures avec Google intégré est également intéressant. Google Maps vous aidera à gagner du temps avant de recharger en chauffant ou en refroidissant la batterie. Ce type d’optimisation devrait réduire le temps que vous passez à une borne de recharge.