Ces nouvelles images sont notre meilleur aperçu du design de l’iPhone 13 divulgué par Apple – .

Tous les signes indiquent un événement révélateur à la mi-septembre pour le nouvel iPhone de cette année, bien qu’Apple soit loin d’annoncer le keynote de l’iPhone 13. L’année dernière, Apple a averti les fans bien à l’avance que le lancement de l’iPhone 12 serait retardé. La pandémie a eu un impact sur les opérations d’Apple et les modèles d’iPhone 12 ont atteint les magasins en deux lots fin octobre et début novembre. Cette année, divers rapports affirment qu’Apple prend déjà des mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en composants essentiels de l’iPhone 13 afin d’éviter les retards indésirables.

Outre la multitude de rumeurs non vérifiées sur la chaîne d’approvisionnement, nous avons également assisté à une avalanche de fuites de schémas de l’iPhone 13 ces derniers mois qui nous ont donné une bonne idée de ce à quoi s’attendre des combinés 2021. Les concepteurs qui créent régulièrement de superbes rendus conceptuels d’appareils inédits basés sur les fuites qui inondent le Web ont déjà créé d’excellents rendus pour l’iPhone 13. Maintenant, la dernière vidéo imagine à quoi ressemblerait l’iPhone 13 Pro sur la base de toutes les rumeurs de conception détaillées qui circulent.

Comme c’est souvent le cas avec les iPhones d’Apple, toutes les générations ne bénéficient pas d’une refonte complète du design. L’iPhone 12 a livré la mise à jour de conception la plus importante depuis le lancement de l’iPhone X en 2017 avec des écrans plats, des côtés plats et des bords incurvés. L’encoche de l’iPhone X était toujours présente en haut du téléphone, tout comme la bosse de l’appareil photo à l’arrière.

L’iPhone 13 recyclera en grande partie le design de l’iPhone 12, bien qu’Apple prévoie quelques changements qui seront immédiatement perceptibles par les acheteurs. L’encoche Face ID sera plus étroite sur les quatre versions de l’iPhone 13, une mise à jour de conception que nous attendons depuis des années.

Rendu de l’iPhone 13 Pro basé sur des fuites et des rumeurs récentes. Source de l’image : Concept Creator et LetsGoDigital

La caméra principale sera légèrement plus grande que sur les modèles précédents. Apple apportera soi-disant la caméra de stabilisation d’image optique à déplacement de capteur introduite sur l’iPhone 12 Pro à chaque modèle d’iPhone 13. Le module caméra n’est pas seulement de plus en plus visible ; il devient aussi plus épais. Mais chaque modèle d’iPhone 2021 sera légèrement plus épais que son prédécesseur, mesurant environ 0,2 mm. Cela permettra à Apple d’augmenter la taille de la batterie de l’iPhone 13.

Le designer néerlandais Jermaine Smit (Concept Creator) s’est associé à LetsGoDigital pour créer les rendus ci-dessus, ainsi que la vidéo suivante qui met en évidence tous les changements de conception supposés. Le clip montre à quoi ressemblerait l’iPhone 13 Pro avec une encoche plus petite et un appareil photo à triple objectif plus grand à l’arrière. Le même design s’appliquerait à l’iPhone 13 Pro Max.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini présenteraient un design similaire, mais la caméra arrière ne comportera que deux objectifs, qui seront placés en diagonale plutôt que verticalement.

Comme toujours avec les conceptions d’iPhone conceptuelles basées sur des rumeurs, rien n’est officiel pour le moment. La vidéo est basée sur des schémas divulgués, qui pourraient ne pas être exacts :