Ces offres de télévision en plein air Furrion sont folles, et jusqu’à 400 $ de réduction aujourd’hui sur Amazon

Jetez un œil à Amazon, à d’autres sites de détaillants ou à des sites de critiques de télévision dédiés. Si vous le faites, vous verrez que les critiques de la télévision extérieure Furrion sont extrêmement positives. De cela, il n’y a aucun doute. Mais ce n’est que lorsque Furrion m’en a envoyé un que j’ai vraiment apprécié à quel point ces téléviseurs d’extérieur sont vraiment impressionnants. Vous trouverez également ci-dessous les dernières offres de télévision d’extérieur Furrion.

Maintenant, vous avez une chance de voir de quoi il s’agit et d’économiser de l’argent dans le processus. C’est parce que Téléviseurs extérieurs Full Shade Furrion Aurora et Téléviseurs extérieurs Furrion Aurora à soleil partiel vient d’obtenir des remises importantes sur Amazon. Cette grande vente ne dure cependant que jusqu’à la fin de la journée du 8 août, vous devrez donc vous dépêcher si vous souhaitez économiser.

Furrion Aurora Full Shade Series 55 pouces Résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Offres de télévision extérieure Furrion et examen rapide

Les téléviseurs Aurora de la société se caractérisent tous par quelques éléments importants. Tout d’abord, Téléviseurs extérieurs Furrion ont des panneaux d’affichage de haute qualité avec une luminosité éblouissante. Un téléviseur moyen comme celui que vous avez dans votre salon a généralement une luminosité comprise entre 250 et 300 nits. Pendant ce temps, les téléviseurs d’extérieur de Furrion sont évalués entre 350 et 700 nits, selon le modèle que vous choisissez. Ensuite, en plus de cela, les téléviseurs Furrion Aurora ont un revêtement antireflet spécial et un contrôle automatique de la luminosité. De cette façon, l’écran est clair et lumineux car les conditions d’éclairage changent tout au long de la journée.

Pour faire court, ces superbes téléviseurs offrent l’expérience de visionnement en plein air idéale.

J’ai une véranda à l’arrière de ma maison avec de grandes fenêtres orientées au sud. J’y ai mis une télé quand j’ai emménagé pour la première fois, mais c’était impossible à regarder pendant la journée. L’éblouissement est un cauchemar à gérer presque toute la journée jusqu’à ce que le soleil se couche chaque soir. J’ai décidé d’abandonner et de déplacer ce téléviseur au sous-sol. Pour être franc, il ne m’était même pas venu à l’idée d’essayer un téléviseur extérieur jusqu’à ce que Furrion tende la main. Quelques minutes après la mise en place du Télévision extérieure partiellement ensoleillée l’entreprise a envoyé, je savais de quoi il s’agissait. Bien qu’il soit frappé par la lumière directe du soleil pendant une grande partie de la journée, ce téléviseur est clair et lumineux.

Installez-le à l’intérieur ou à l’extérieur

Cela devrait aller de soi, mais les téléviseurs Furrion sont résistants aux intempéries. Ils sont classés IP54 pour leur résistance à la pluie, à la neige, aux rayons UV, à la saleté, à l’humidité et même au sel. Je ne recommanderais pas d’en monter un sans aucun revêtement, mais vous pourriez le faire si vous le vouliez. Généralement, les gens placent ces téléviseurs sous un auvent ou un toit quelconque. Ou, si vous avez une véranda lumineuse comme moi, les téléviseurs Furrion Aurora sont parfaits. Offres TV

Téléviseurs extérieurs Full Shade Furrion Aurora et Téléviseurs extérieurs Furrion Aurora à soleil partiel sont fantastiques. Si vous avez besoin d’un téléviseur d’extérieur, vous devez absolument ajouter Furrion à votre liste de présélection. En fait, vous voudrez peut-être simplement sauter le suspense et acheter un modèle Furrion avec ces offres télévisées maintenant. Pour une durée limitée jusqu’au 8 août, tous les modèles les plus populaires de Furrion sont en vente sur Amazon avec des remises importantes. Vous économiserez un minimum de 100 $ sur les modèles plus petits, ce qui signifie que le prix d’entrée de gamme est maintenant de 999 $. Les modèles plus grands bénéficient de remises plus importantes, vous pouvez donc économiser jusqu’à 400 $ !

Offres de télévision d’extérieur 4K Furrion Aurora Full Shade Series de 43 pouces résistantes aux intempéries

Furrion Aurora Full Shade Series 43 pouces résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Téléviseur extérieur 4K Furrion Aurora Full Shade Series de 49 pouces résistant aux intempéries

Furrion Aurora Full Shade Series 49 pouces résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Téléviseur extérieur 4K résistant aux intempéries Furrion Aurora de 55 pouces de la série Full Shade

Furrion Aurora Full Shade Series 55 pouces Résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Téléviseur extérieur 4K Furrion Aurora Partial Sun Series de 43 pouces résistant aux intempéries

Furrion Aurora Partial Sun Series 43 pouces résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Téléviseur extérieur 4K Furrion Aurora Partial Sun Series 49 pouces résistant aux intempéries

Furrion Aurora Partial Sun Series 49 pouces résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

Téléviseur extérieur 4K Furrion Aurora Partial Sun Series 55 pouces résistant aux intempéries

Furrion Aurora Partial Sun Series 55 pouces Résistant aux intempéries 4K TV d'extérieur

