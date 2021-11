Ces offres du Cyber ​​Monday vous permettent de bénéficier de 20 % de réduction sur les trépieds mobiles et les anneaux lumineux

Le travail à domicile est toujours une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde, ce qui signifie qu’un bon éclairage est nécessaire lors de réunions de travail virtuelles. Bien sûr, Google Meet peut désormais optimiser automatiquement l’éclairage lorsqu’il détecte un environnement sombre, mais il ne peut pas faire grand-chose. Et si vous êtes comme moi, vous aimez passer vos réunions à couver devant la caméra. C’est pourquoi c’est toujours une bonne idée d’avoir un bon trépied mobile, en particulier un avec une lampe annulaire attachée. De cette façon, vous pouvez maintenant vous sentir plus en confiance sur Google Meet, mais vous pouvez également obtenir de meilleurs selfies.

UBeesize offre 20% de réduction sur ses accessoires mobiles pour vous aider à être à votre meilleur, quelle que soit la situation. Qu’il s’agisse d’un trépied, d’une lampe annulaire ou d’une configuration d’éclairage LED, ces accessoires fonctionneront avec tous les meilleurs téléphones Android. Ainsi, lorsque vous magasinez pour les offres de téléphones Android Cyber ​​Monday, assurez-vous de coupler votre nouveau téléphone avec un trépied pour de meilleures photos et une lampe annulaire selfie pour mettre à niveau vos photos et vidéos.

Offres Cyber ​​Monday : 20 % de réduction sur les trépieds mobiles

Offres Cyber ​​Monday : 20 % de réduction sur les anneaux lumineux pour selfie

UBeesize 10 pouces Selfie Ring Light avec trépied extensible de 50 pouces



Cet anneau lumineux pour selfie polyvalent comprend une poignée de téléphone rotative, trois couleurs de lumière avec plusieurs niveaux et une télécommande Bluetooth pour capturer le selfie parfait sur les téléphones iOS et Android.

28,79 $ sur Amazon

UBeesize Selfie Ring Light avec trépied



Cet anneau lumineux pour selfie s’étend jusqu’à 51 pouces et dispose de verrous à bascule rapide pour maintenir le trépied stable. De plus, le support de téléphone peut se déplacer et pivoter de n’importe quelle façon pour vous obtenir l’angle parfait.

27,19 $ sur Amazon

Anneau lumineux UBeesize pour selfie avec bras flexibles à clipser



Cette lampe annulaire unique est dotée d’une conception à clipser, ce qui la rend facile à installer presque n’importe où. Il est parfait pour créer des TikToks, des bobines Instagram, des courts métrages YouTube, etc.

17,59 $ sur Amazon

UBeesize LED annulaire lumineuse de 10 pouces avec trépied et support pour téléphone



C’est la lampe annulaire compacte parfaite pour votre bureau, grâce à sa conception de petit trépied, ses multiples modes d’éclairage et ses différentes options de luminosité. Il suffit de brancher votre ordinateur ou votre adaptateur USB et de commencer à craquer !

17,59 $ chez Amazon Cyber ​​Monday Deals

