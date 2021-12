Ces offres Health-Tech mettent en évidence une grande tendance de l’investissement privé

Lancé en février 2005, Google Maps est désormais utilisé par plus d’un milliard de personnes chaque mois. Il n’y a pas un autre service de cartographie qui se rapproche même de la domination de Google Maps.

Alors comment en est-il arrivé là ?

Dire que Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), la société mère de Google, a un certain contrôle sur Internet serait un euphémisme massif. La société est le moteur de recherche leader depuis près de deux décennies, représentant 90 % de toutes les recherches sur Internet. Google décide littéralement où diriger les internautes chaque fois qu’ils recherchent quelque chose (une chose effrayante si vous y réfléchissez).

Le deuxième derrière Google est Bing, avec seulement 6% du trafic de recherche. Google n’a pratiquement aucun concurrent en matière de recherche.

Bien sûr, les algorithmes de recherche de Google sont incroyablement bons… mais sa suite de produits et services est ce qui distingue vraiment Google.

Certaines de ses sociétés, comme YouTube, sont à elles seules leurs propres marques.

Cependant, la plupart des outils de l’entreprise, comme Maps, sont considérés comme des produits Google.

Mais ne vous y trompez pas. Cela ne signifie pas que Google a construit l’intégralité de la plate-forme Maps.

Au lieu de cela, il a acquis de plus petites entreprises, comme Waze, puis a combiné les technologies pour rendre le service Google Maps si utile.

Depuis 2001, Alphabet a annoncé l’acquisition de près de 250 sociétés privées. Ces sociétés acquises ont été intégrées à l’ensemble de l’écosystème de Google pour renforcer leur domination sur Internet.

En fait, Alphabet a acquis au moins une douzaine de sociétés privées uniquement pour les services Google Maps.

Tu vois où je vais ici ?

En examinant les tendances d’acquisition des grandes entreprises, nous pouvons non seulement envisager l’avenir des tendances, mais également nous positionner en tant qu’investisseurs pour être sur la voie du progrès.

C’est exactement ce que nous allons faire aujourd’hui. (De plus, je vais partager une toute nouvelle opportunité d’investissement privé, y compris un lien vers sa page de financement participatif.)

Mais d’abord, examinons ce que les grandes entreprises technologiques acquièrent en ce moment.

Alphabet, Amazon (NASDAQ :AMZN), Apple (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et d’autres grandes entreprises technologiques se frayent un chemin dans le monde de la santé.

Bien que cela se produise au cours des dernières années… cela s’est accéléré récemment.

Le monde du capital-risque en a pris note. Les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels ont investi de l’argent dans des entreprises de soins de santé qui sont des cibles d’acquisition de choix pour les grandes technologies.

Comme le rapporte CB Insights,

Bien que la découverte de médicaments par intelligence artificielle (IA) puisse sembler un créneau, c’est la situation dans son ensemble qu’il est important de comprendre.

Par exemple, vous pouvez désormais surveiller la fréquence cardiaque, la température, les habitudes de sommeil et toutes sortes de tendances de santé à partir de votre Apple Watch.

Google, qui a acquis Fitbit en janvier pour 2,1 milliards de dollars, voit également cette énorme opportunité.

Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, a déclaré ceci à propos de l’acquisition :

« La technologie peut changer la façon dont les gens gèrent leur santé et leur bien-être, et c’est particulièrement important de nos jours. Nous travaillerons en étroite collaboration pour créer de nouveaux appareils et services qui vous aideront à améliorer vos connaissances, votre réussite, votre santé et votre bonheur.