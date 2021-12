Ces offres Instant Pot sur Amazon ne vont pas durer éternellement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le marché des accessoires de cuisine connaît une croissance exponentielle chaque année. Vous entendrez parler de nouveaux gadgets à la mode que vous pouvez utiliser pour vous offrir la meilleure version d’un certain aliment. Par exemple, nous avons souligné excellents thermomètres à viande cette semaine pour vous aider à cuisiner parfaitement viandes et poissons. Ce n’est qu’un exemple d’accessoires de cuisine qui peuvent vous aider à cuisiner plus efficacement et à fond. Pots instantanés sont une autre option et les offres Instant Pot sur Amazon en ce moment sont vraiment géniales.

Ces Offres Instant Pot que nous voyons ne sont pas toujours attendus, car certaines versions semblent être en vente à des moments aléatoires tout au long de l’année. Vous pouvez faire tellement de choses avec un pot instantané qu’il est l’un des gadgets de cuisine les plus populaires de ces dernières années. Le problème avec ces offres, c’est qu’elles ne durent pas, alors vous feriez mieux d’agir rapidement. Voici les meilleures offres Instant Pot sur Amazon en ce moment.

Offres Instant Pot qui vous permettent de faire frire à l’air libre

Un Instant Pot Duo Crisp sur un comptoir. Source de l’image : Instant Brands/Amazon

L’un des pots instantanés les plus populaires sur le marché est le Duo Crisp Instant Pot. Cela comporte 11 fonctions tout en une seule machine. Le couvercle vous permet de faire frire à l’air libre dans l’Instant Pot, qui a totalement changé la donne. Il y a deux couvercles amovibles pratiques qui en tirent le meilleur parti. Vous pouvez faire frire à l’air libre, rôtir, cuire au four, déshydrater, cuire sous pression et plus encore. La technologie EvenCrisp offre le croquant que vous voulez avec 95 % d’huile en moins. Les programmes à une touche le rendent facile à utiliser. C’est à seulement 99,95 $ pour l’option 6 pintes au lieu de 150 $.

Autocuiseur électrique Instant Pot Duo Crisp 11-en-1 avec couvercle pour friteuse à air, acier inoxydable 6 pin… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 99,95 $ Vous économisez : 50,04 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous cherchez juste le couvercle de friteuse à air, vous pouvez également l’obtenir à prix réduit dès maintenant. Transformez votre Instant Pot Duo que vous possédez déjà en friteuse à air avec couvercle. Il est livré avec un plateau de déshydratation et de grillage pour obtenir le meilleur croquant. Le couvercle est à seulement 49,95 $ au lieu de 90 $.

Couvercle de friteuse à air instantané Instant Pot 6 en 1, aucune fonctionnalité de cuisson sous pression, 6 pintes, 1500 W Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Choisissez la taille de pot instantané dont vous avez besoin

Il existe des options pour les petites familles et les grandes familles, qui sont toutes deux au même prix. le Pot instantané max est actualisé dans l’itération de 6 quarts. Cela comporte 15 psi soutenu, de sorte que les aliments cuisent plus rapidement. Le grand écran tactile rend la programmation extrêmement simple. Il y a même un ajustement de l’altitude, ce qui élimine les conjectures sur la façon dont cela peut affecter votre nourriture. Il y a 13 fonctions de sécurité et plusieurs programmes de cuisson. Cela revient à seulement 119,95 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 30 $.

Mais si vous avez besoin d’un pot instantané plus grand, le 8 pintes Pot instantané ultra est également tombé à seulement 119,95 $. Idéal pour les familles de six personnes ou plus, l’autocuiseur électrique vous aide à contrôler la façon dont vos aliments sont préparés. Le cadran central vous aide à ajuster vos plans. Il remplace 10 appareils courants : autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, yaourtière, pâtissière, cuiseur à œufs, cuiseur vapeur, réchaud, panier sauté/vapeur et stérilisateur. Vous économiserez 40,04 $ en l’achetant maintenant.

Autocuiseur électrique multi-usage Instant Pot Max de 6 pintes avec cuisson sous pression de 15 psi, Sous Vi… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 119,95 $ Vous économisez : 30,04 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Instant Pot Ultra 80 Ultra 8 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multi-usage, mijoteuse, R… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 119,95 $ Vous économisez : 40,04 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Oubliez les offres Instant Pot

Un four à friteuse à air instantané Vortex Plus sur une table à côté d’aliments frits à l’air. Source de l’image : Instant Brands/Amazon

Mais n’oubliez pas entièrement cette superbe gamme de produits, car le Vortex instantané Plus est également à prix réduit. Celui-ci offre une fonctionnalité 7 en 1 et possède la technologie EvenCrisp. L’élément chauffant supérieur fournit un chauffage rapide et uniforme. La température est facile à régler car elle varie de 95 degrés à 400 degrés Fahrenheit. Il existe des programmes de cuisson personnalisables pour les aliments comme les brioches à la cannelle, les ailes de poulet, les légumes rôtis, etc. Cela peut contenir jusqu’à 10 pintes et est tombé à seulement 99,95 $ contre 140 $.

Si vous en voulez un qui en fasse encore plus, le Instant Vortex Pro est également à prix réduit. Ce four à friteuse à air peut également servir de zone de fermentation pour le pain. Vous pourrez regarder vos aliments cuire plus facilement grâce à l’écran. C’est seulement 10 $ de plus, réduit à 109,95 $. Dépêchez-vous et saisissez l’une de ces offres.

Instant Vortex Plus 10 Quart Air Fryer, Rôtisserie et Four à Convection, Air Fry, Roast, Bake, D… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 99,95 $ Vous économisez : 40,04 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Instant Vortex Pro 10 Quart Air Fryer, Rôtisserie et Four à Convection, Air Fry, Roast, Broil, B… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 109,95 $ Vous économisez : 50,04 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.