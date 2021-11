Ces offres SSD PS5 bon marché sont pénibles à voir si vous en avez déjà acheté un

Au début des offres Black Friday PS5 SSD, c’est le meilleur que nous ayons jamais vu et qui sera difficile à battre cette année. Les grandes marques ont été beaucoup dissociées récemment, mais l’accord d’aujourd’hui les fait absolument sortir de l’eau. Sérieusement, si vous avez déjà acheté un SSD PS5, vous avez peut-être plongé au début de la version bêta ou dès que la baie s’est déverrouillée pour tout le monde, arrêtez de lire car vous avez presque certainement payé beaucoup plus que cela.

Amazon vend actuellement la lame XPG Gammix S70 de 1 To pour seulement 147,99 $ aux États-Unis. Au Royaume-Uni, vous pouvez également économiser beaucoup d’argent car le même SSD PS5 est réduit à 114,58 £ (lorsque vous cochez le coupon de réduction de 35%). C’est le genre de prix que nous avons l’habitude de voir avec la moitié de la capacité et sans dissipateur thermique. Vous ne manquez pas non plus de performances car il s’agit de l’un des SSD les plus rapides que vous puissiez obtenir sur PS5.

Offres SSD PS5 de la semaine

Au début des ventes du Black Friday, c’est facilement l’une des meilleures que nous ayons vues. Rendez-vous sur notre guide pour les meilleures offres Black Friday PS5 pour plus de SSD, casques, jeux et, si nous sommes très chanceux, peut-être même quelques observations des putains de consoles elles-mêmes. Pas de promesses.

L’installation de votre SSD dans votre PS5 est encore plus facile avec notre guide sur l’installation d’un SSD PS5. Si vous souhaitez voir d’autres options de stockage, n’oubliez pas de consulter notre meilleur guide SSD PS5.

