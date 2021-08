Ces ordinateurs portables sont les meilleurs que vous puissiez acheter pour l’université | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces ordinateurs portables sont abordables et dureront toute votre carrière universitaire et les années à venir.

L’ordinateur portable est devenu un outil essentiel pour étudier et bien qu’il y ait des gens qui préfèrent les tablettes, les ordinateurs portables restent la meilleure option que vous pouvez choisir pour organiser vos études, parcourir ou regarder des vidéos.

Si vous attendez le début des cours pour acheter un nouvel ordinateur portable pour commencer le diplôme ou si vous avez simplement besoin de changer d’ordinateur de toute urgence pour le terminer, ces ordinateurs portables sont parfaits pour les étudiants.

Dans ce cas, ils sont équipement léger, facile à transporter dans votre sac à dos et qui sont suffisamment puissants pour déplacer les applications dont vous avez besoin, telles que des dizaines d’onglets Chrome, des applications de conception, d’édition et bien plus encore.

Bien qu’il existe des options pour tous les goûts et tous les budgets, cette liste présente des ordinateurs portables de toutes sortes, des moins chers pour les budgets serrés, aux équipements plus gros et plus chers pour ceux qui peuvent dépenser un peu plus.

Dans tous les cas, si vous étudiez une carrière, nous sommes sûrs que l’un de ces ordinateurs portables vous sera très utile.

N’oubliez pas que si vous êtes étudiant à l’université, vous bénéficiez de nombreux avantages sur Amazon lorsque vous vous inscrivez à Prime Student. Vous avez 3 mois d’essai totalement gratuit et l’abonnement annuel vous coûtera la moitié du compte normal avec les mêmes services.

Meilleur rapport qualité/prix : MacBook Air avec puce M1

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

L’ordinateur portable le plus léger et le plus rapide d’Apple est celui-ci Apple MacBook Air. C’est aussi la dernière version avec le nouveau processeur M1, très rapide et qui ne génère aucune chaleur même si vous le mettez au maximum de ses performances.

Cet ordinateur portable conserve le design classique du MacBook Air, ainsi que 2 ports USB-C avec USB 4.0 et Thunderbolt. À l’intérieur, il dispose de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. L’écran Retina de 13,3 pouces est haute résolution et dispose également d’un clavier rétro-éclairé confortable.

Il utilise le système d’exploitation Apple macOS bien qu’il existe des applications qui vous permettent d’installer Windows si vous en avez besoin.

Chez Amazon, il ne coûte que 979 euros sur les 1129 euros qu’il coûte habituellement officiellement.

Le moins cher : Chuwi HeroBook Pro

Cet ultrabook ne pèse que 1,4 kg et est livré avec Windows 10, en plus d’équiper un écran Full HD inhabituel parmi les ordinateurs portables les plus abordables.

Cet ordinateur portable de Chuwi HeroBook Pro C’est l’un des meilleurs équipements avec un rapport qualité/prix pour les budgets serrés.

Il s’agit d’un ordinateur portable de 14 pouces avec une résolution Full HD et capable de lire des vidéos 4K. A l’intérieur, vous trouverez un processeur Intel Celeron N4020, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et des connexions WiFi et Bluetooth.

Il possède deux ports USB, un 2.0 et un 3.0, ainsi qu’un port mini HDMI pour le connecter à un moniteur, un lecteur de carte microSD et une prise casque.

Son prix n’est que de 289 euros sur Amazon en appliquant le code de réduction de 50 euros que vous trouverez sur la page.

Meilleure option avec Windows : Huawei Matebook D15

Nouvelle génération de l’un des ordinateurs portables ultrafins les plus populaires de Huawei. Il conserve la ligne de conception des modèles précédents et se distingue par l’intégration de processeurs Intel Core de 11e génération et du WiFi 6.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Huawei fabrique également des ordinateurs portables et ils sont tout à fait convenables pour une marque qui a toujours été associée aux téléphones portables. est Huawei Matebook D15 C’est l’un des ordinateurs les plus populaires du segment avec un écran de 15 pouces.

Ce modèle est celui avec un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, ainsi qu’un processeur Intel Core i3, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Il est également livré avec Windows 10 Home pré-installé, il vous suffit donc d’attendre qu’il arrive et de commencer à l’utiliser.

Vous pouvez l’acheter dans la boutique en ligne de Huawei pour seulement 499 euros, mais il est également disponible sur Amazon pour 499 euros. Dans les deux magasins, les frais de livraison sont gratuits.

Vous pouvez trouver une revue complète du Huawei MateBook D15 2021 que nous avons publiée sur ComptuerHoy.com.

La meilleure option avec un processeur AMD : Lenovo IdeaPad 5

Lenovo IdeaPad 5 avec processeur AMD Ryzen 5 pour 629 €

Si vous voulez un ordinateur portable complet et puissant, avec un écran de 15 pouces, vous avez en ce moment une option en vente avec ce Lenovo IdeaPad 5.

Il s’agit d’un ordinateur portable livré avec le processeur AMD Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ainsi qu’un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 intégré.

L’écran est de 15,6 pouces avec une résolution FullHD. Il est également livré avec Windows 10 Home.

Vous disposez de 2 ports USB 3.0, d’un port USB-C, d’une connexion HDMI, d’un lecteur de carte SD et d’un port casque.

Son prix n’est que de 629 euros sur Amazon.

Petit mais puissant : Microsoft Surface Laptop Go

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de l’appareil photo pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

Si vous recherchiez un ordinateur portable avec un excellent design, mais qui est très léger et facile à transporter, ce Ordinateur portable Microsoft Surface Go c’est l’une des meilleures options.

En plus d’être un ordinateur fabriqué par Microsoft et vous assurer la meilleure compatibilité avec Windows 10 et le prochain Windows 11, ce portable utilise un processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM. Il a un SSD de 128 Go et bien sûr, Windows 10 pré-installé.

Il dispose d’un écran tactile de 12,4 pouces au format presque carré 4, ce qui permet de voir plus de contenu provenant de sites Web ou d’applications telles que Word. C’est aussi un écran très lumineux.

Cette version de l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft peut être achetée pour 669 euros sur Amazon.

