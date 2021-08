Ces packs GoPro Hero 8 Black combinent de grosses économies et de nombreux accessoires

Les offres GoPro Hero 8 Black sont monnaie courante ces jours-ci, mais nous avons repéré deux offres groupées ce week-end qui peuvent offrir une valeur encore meilleure que la normale. Ceux qui cherchent à se lancer avec une gamme d’accessoires dès le départ devraient se diriger vers Amazon, où vous trouverez un prix de 349,99 $ sur un ensemble qui se vend généralement environ 400 $.

C’est 50 $ économisés sur une vaste collection d’accessoires, y compris un shorty, un serre-tête, une carte SD de 32 Go et deux piles rechargeables. Cependant, si vous ne cherchez pas à dépenser autant, les offres Hero 8 Black de GoPro sont de retour avec un forfait moins cher.

Pour 279,99 $, vous pouvez acheter la caméra elle-même (généralement 299,99 $), un abonnement GoPro d’un an (d’une valeur de 49,99 $) et une carte SD de 32 Go (disponible pour environ 10 $). C’est une économie totale de 79,99 $ et le prix le plus bas actuellement disponible. Nous avons généralement tendance à voir GoPro proposer des offres groupées plus importantes que celle-ci, avec des accessoires inclus qui rapprochent le total du prix de 349,99 $ proposé par Amazon. Cependant, ceux qui cherchent à dépenser le moins possible obtiennent actuellement un meilleur rapport qualité-prix.

Les meilleures offres GoPro Hero 8 Black du jour

GoPro Hero 8 Noir | shorty, serre-tête, carte SD 32 Go, 2 batteries rechargeables : 400 $ 349,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $ – Si vous recherchez une GoPro Hero 8 Black avec toutes les garnitures, vous trouverez une excellente offre groupée disponible sur Amazon. Pour 349,99 $, vous obtenez l’appareil photo lui-même ainsi que 105 $ d’accessoires en plus. En prenant le PDSF de 299,99 $ de GoPro comme base, cela signifie que vous économisez 50 $ et obtenez tout ce dont vous avez besoin dès le départ.Voir l’offre

GoPro Hero 8 Noir | Abonnement GoPro d’un an, carte SD de 32 Go : 359,98 $ 279,99 $ chez GoPro

Économisez 79,99 $ – GoPro lance un abonnement GoPro d’un an avec ce Hero 8 Black à prix réduit, et baisse également le prix de 20 $ par rapport au PDSF de 299,99 $. Tenez compte de cette carte SD de 10 $ et de cet abonnement de 50 $ et vous économisez près de 80 $ au total ici, avec un prix de 279,99 $ actuellement inégalé par les autres détaillants.Voir l’offre

Plus d’offres GoPro

Si vous recherchez quelque chose avec une résolution haut de gamme, une meilleure autonomie de la batterie et une stabilisation améliorée, la GoPro Hero 9 Black pourrait être un meilleur choix. Vous obtenez également ce nouvel affichage frontal et la capture rétrospective qui peut revenir en arrière jusqu’à 30 secondes avant d’enregistrer.

Si vous ne cherchez pas à dépenser autant, jetez un œil aux meilleures offres de caméras d’action bon marché disponibles en ce moment, ou pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, nous rassemblons également toutes les dernières offres de drones ainsi que.