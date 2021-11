Ces panneaux solaires sont portables et parfaits pour produire votre propre électricité | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les panneaux solaires sont les produits ultimes pour générer votre propre énergie, mais si vous voulez juste essayer, ces panneaux portables sont efficaces et bon marché.

La technologie derrière tous les panneaux solaires a évolué pendant des décennies. A chaque génération nous obtenons des panneaux plus performants. Il existe de nombreux types de panneaux solaires, comme ceux installés pour l’autoconsommation, mais les portables sont les plus populaires.

Ces panneaux sont grands, mais faciles à transporter. Ils sont souvent beaucoup utilisés en camping ou en voyage, mais ils peuvent également être installés dans votre maison si vous avez la lumière directe du soleil. De plus, ce sont des produits parfait pour économiser de l’énergie car il rechargera une batterie que vous pourrez utiliser pendant des jours.

Si vous recherchez des panneaux solaires que vous pouvez connecter directement à une batterie ou à un produit, pour économiser de l’énergie ou pour les utiliser lorsque vous n’avez pas d’électricité dans votre maison, vous avez des options assez peu coûteuses.

Veuillez noter qu’il s’agit de panneaux et non de piles, ce sont des produits vendus séparément. Tous ont des câbles préparés pour se connecter à une batterie et dans de nombreux cas des adaptateurs pour connecter des produits à un port USB.

Si vous avez peur de la grande panne d’électricité ou de devenir le plus indépendant possible du réseau électrique, ces panneaux solaires vous donneront une idée de la marche à suivre.

Panneau solaire 120W AllPowers

AllPowers AP-SP-029 sur Amazon

Ce panneau solaire en 4 parties d’AllPowers Il a une puissance de 120W et est spécialement conçu pour le camping ou les camping-cars afin d’atteindre l’indépendance énergétique.

Le modèle est AllPowers AP-SP-029 et a des cellules solaires 120W avec une efficacité allant jusqu’à 21%. Vous pouvez également l’emmener en voyage ou le ranger n’importe où étant pliable.

Il est prêt à connecter un autre panneau solaire qui alimente à la fois une batterie ou d’autres produits. Il dispose de 2 ports USB intégrés ou d’une connectique MC4 capable de prendre 20A.

Il est disponible sur Amazon pour 209,99 euros.

Panneau solaire semi-flexible XINPUGUANG 100W

Panneau solaire XINPUGUANG sur Amazon

Un panneau solaire qui peut être parfait pour les situations où vous avez besoin d’une certaine flexibilité sont ceux-ci deux panneaux solaires semi-flexibles de XINPUGUANG.

Ce kit comporte deux panneaux de 100W chacun, donc ensemble vous obtenez 200W de puissance.

Ils ont une efficacité de 19,8% et de bonnes performances même en cas de faible ensoleillement direct. Il peut également être installé sur pratiquement n’importe quelle surface, il est résistant à l’eau et aux rayons ultraviolets.

Il est livré avec un jeu de pinces crocodiles, un contrôleur avec deux connexions USB et d’autres adaptateurs de câble pour la connexion aux produits.

Panneau solaire pliable Dokio 100W

Panneau solaire Dokio sur Amazon

Un panneau solaire plus compact qui peut être installé pratiquement n’importe où, même en voyage, est ce modèle de la marque Dokio.

Il a des cellules à haute efficacité, une puissance de 100W ce qui le rend parfait pour une utilisation dans les caravanes et les voyages, mais peut également être installé sur des fenêtres.

Il peut charger des batteries 12V et dispose d’un écran LCD qui affiche les informations du panneau. Ils le livrent également avec des câbles pour se connecter à une batterie ou à d’autres produits.

On le trouve sur Amazon pour 126 euros avec la livraison gratuite.

Panneau solaire Dokio 160W

Dokio FSP160M sur Amazon

Si vous cherchez un panneau solaire à installer n’importe où, que ce soit sur le terrain, en voyage ou sur une terrasse, ce double panneau Dokio est une bonne option et a une puissance de 160 W.

Il pèse 12,5 kg, mais est installé dans un système en aluminium rigide et pliable afin qu’il puisse résister à n’importe quel voyage.

Il a une tension maximale de 18 V, un contrôleur avec écran LCD et deux ports UBS et une connexion de batterie.

Amazon le propose à partir de 185 euros.

