Ces PDG de la biotechnologie et des sciences de la vie ont fait le saut des startups de logiciels – voici comment ils l’ont fait

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : Daphne Koller, PDG d’insitro ; Sujal Patel, PDG de Nautilus Biotechnology ; le PDG de Truveta, Terry Myerson ; et le PDG de Viome, Naveen Jain.

Au cours des dernières années, les barrières entre la technologie et les sciences de la vie ont commencé à se dissoudre.

L’IA et l’apprentissage automatique sont passés de mots à la mode à des technologies de base pour un nombre croissant d’entreprises de biotechnologie et de technologie de la santé.

Ces entreprises utilisent les outils de la technologie pour découvrir de nouveaux traitements, inventer de nouvelles façons d’analyser les molécules et les microbes et exploiter les rames de données de santé générées par les visites dans les cabinets de médecins et les hôpitaux.

Et à mesure que de plus en plus d’entreprises émergent à cette intersection, de plus en plus de cadres passent de la technologie à la nouvelle frontière des sciences de la vie et de la biotechnologie. La courbe d’apprentissage est raide. Mais ces personnes apportent également différentes façons de penser et des idées sur ce qu’il faut pour qu’une entreprise réussisse.

Il s’agit notamment de personnes telles que Sujal Patel, qui a vendu sa startup de logiciels Isilon Systems pour 2,25 milliards de dollars en 2010. Il est maintenant PDG de Nautilus Biotechnology, une startup de Seattle utilisant des logiciels pour analyser les protéines.

Ou il y a Terry Myerson, l’ancien haut dirigeant de Microsoft qui dirige maintenant Truveta, une autre startup de Seattle qui vise à agréger les données des dossiers médicaux.

Le financement et les modèles commerciaux de la biotechnologie prennent en charge certains des aspects rationalisés de la technologie, et les personnes qui connaissent les deux domaines apportent une perspective unique, a déclaré Matt McIlwain, directeur général du Madrona Venture Group de Seattle.

“Une partie de cela vous permet de penser différemment à la science et au produit”, a-t-il déclaré. « Mais nous constatons également que cela change la façon dont vous pouvez penser aux modèles commerciaux. Et je pense que cela va être aussi perturbateur que la transformation scientifique. »

Madrona est traditionnellement connue pour soutenir les startups technologiques, mais investit désormais également dans des entreprises à «l’intersection de l’innovation», a déclaré McIlwain. Ces sociétés à l’interface entre la biologie, la santé et l’informatique et la science des données incluent Nautilus, TwinStrand Biosciences, Ozette, et A-Alpha Bio et Terray Therapeutics.

Les investisseurs portent une attention particulière aux sciences de la vie et aux biotechnologies. Le financement total des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques américaines a dépassé les 20 milliards de dollars sur 596 transactions au premier semestre 2021, dépassant probablement le record de l’année dernière de 27,2 milliards de dollars levés sur 1 043 transactions, selon PitchBook. Il y a également un nombre record d’entreprises de biotechnologie qui rejoignent les marchés publics cette année.

Les entreprises des sciences de la vie situées dans des pôles technologiques tels que la Silicon Valley et Seattle bénéficient d’un vaste bassin régional de talents technologiques. Dans l’État de Washington, « vous avez les titans de la technologie qui rencontrent les titans de la biotechnologie. Et je pense que tout va bien », a déclaré Leslie Alexandre, PDG du groupe industriel Life Science Washington.

Nous avons discuté avec quatre PDG qui ont fait le saut de la technologie aux sciences de la vie et leur avons demandé comment ils avaient fait la transition et ce qu’ils avaient appris. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

Sujal Patel, PDG de Nautilus Biotechnologie

Sujal Patel, PDG de Nautilus. (Photo Nautile)

Patel a précédemment aidé au lancement et à la direction d’Isilon Systems, qui a été vendu à EMC pour 2,25 milliards de dollars en 2010. En 2016, il a cofondé Nautilus Biotechnology avec Parag Mallick, professeur agrégé à l’Université de Stanford. Nautilus associe l’informatique, la biochimie et la nanotechnologie à sa technologie d’analyse des protéines et est devenue publique dans le cadre d’un accord SPAC de 345 millions de dollars en juin.

« Après avoir quitté Isilon, j’ai passé les quatre années suivantes à investir. J’ai passé beaucoup de temps au centre-ville avec les gens de Madrona Venture Group à chercher des offres et à m’essayer au monde de l’investissement. J’ai pris un tas de sièges au conseil d’administration. Mais je savais que je voulais reprendre un rôle opérationnel et replonger dans le commencement. En 2016, Parag m’a fait appel et cet appel a conduit à la création de cette société.

Ma première année était comme 60 à 75 % de codage et d’écriture de la deuxième génération de l’algorithme basé sur le travail de Parag. Et l’autre chose que je faisais était que je devais essentiellement rattraper mon retard et trouver comment devenir PDG de biotechnologie.

Donc, d’abord, je devais découvrir ma biologie et ma chimie de base. Je suis allé sur YouTube et j’ai trouvé des cours de niveau collégial. Et je viens de rattraper tout cela à une vitesse d’environ 2X.

Chaque jour, j’appelais Parag. C’est un homme très patient, c’est un professeur. J’aurais une liste de 50 questions stupides du jour. Je voudrais juste commencer à parcourir : voici ce que j’ai appris et j’ai une question à ce sujet, et ceci et cela. Et il a patiemment répondu à mes questions pendant environ un an.

Cela m’a amené au point où j’ai pu commencer à comprendre et à lire des articles de recherche, et j’ai rapidement lu quelque 500 d’entre eux dans les domaines clés. Ensuite, nous avons commencé à construire un laboratoire dans la Bay Area.

C’est juste un voyage incroyablement amusant d’apprendre un domaine complètement différent.

Daphne Koller (photo insitro)Daphne Koller, PDG d’insitro

Koller a travaillé sur des problèmes d’apprentissage automatique pendant la majeure partie de sa carrière. Pendant 18 ans, elle a été professeur d’informatique à Stanford ; elle est membre de la National Academy of Engineering et MacArthur ‘Genius’ Fellow. Elle est co-fondatrice du géant de l’éducation Coursera et a également récemment co-fondé une autre entreprise d’éducation basée sur la technologie, engagli. En 2018, Koller a fondé insitro, une société de découverte de médicaments à la convergence de l’apprentissage automatique et de la biologie. La startup a plusieurs partenariats pharmaceutiques et a levé 400 millions de dollars en mars. Elle travaille à établir une culture où les biologistes et les experts en technologie collaborent de manière productive.

« J’ai commencé la biologie à Stanford. J’ai pensé, allons faire quelque chose qui a un peu plus d’intérêt technique et aussi un impact un peu plus ambitieux. La dernière classe formelle que j’ai prise en biologie était au collège.

Ce fut une course difficile au début. J’avais l’habitude de dire aux gens que je lis un article de biologie et que je comprends un mot sur trois et la plupart sont des prépositions. Si je devais donner des conseils aux gens, si vous pouvez essayer d’apprendre quelque chose sur l’espace dans le cadre de votre éducation formelle, prenez des cours de biologie.

Mais peu importe, la biologie est si vaste et si complexe qu’il y aura toujours d’énormes pans du domaine que vous ne comprenez tout simplement pas. Et le plus important est d’être courageux et humble à la fois. Courageux en cela, soyez prêt à prendre un papier, soyez prêt à le lire. Reconnaissez que vous ne comprendrez pas la plupart de ce qu’il contient, cherchez les choses et posez avec humilité des questions à vos collègues biologistes.

J’ai vu des échecs des deux côtés. Il y a des techniciens qui arrivent avec cette incroyable quantité d’orgueil : “Je n’ai pas besoin d’apprendre la biologie parce que mon apprentissage automatique ou mon logiciel va tout conquérir.” Ce n’est pas vrai – la biologie est difficile, vous devez l’apprendre. J’ai vu autant d’orgueil du côté des sciences de la vie où vous avez des biologistes qui disent : « Oh, ces techniciens, ils peuvent faire fonctionner nos ordinateurs portables mais ils ne seront jamais en mesure de fournir une valeur. Ce ne sont pas des scientifiques. Cet orgueil existe des deux côtés et l’un des principes fondamentaux que nous avons chez insitro est que nous nous engageons les uns avec les autres de manière ouverte, constructive et avec respect.

L’objectif est d’améliorer le résultat plutôt que de ressembler à la personne la plus intelligente de la pièce et d’avoir un profond respect pour ce que l’autre personne apporte à la conversation. La chose que je pense que nous avons vraiment bien fait à insitro a été de créer cette culture. C’est mon rôle essentiel.

Naveen Jain, PDG de Viome Sciences de la vie

Le PDG de Viome, Naveen Jain. (Photo de fichier .)

Mieux connu en tant que fondateur et ancien PDG d’InfoSpace, Jain a également cofondé la société de disques publics Intelius ainsi que Moon Express, qui vise à emmener les clients payants sur la lune. Viome, fondée en 2016, est sa septième entreprise. Viome fournit des services pour analyser le microbiome, la collection de microbes dans l’intestin et d’autres régions du corps, associés à des probiotiques et des suppléments adaptés à chaque client. Viome possède également une division de diagnostic médical et espère atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars l’année prochaine. Jain conseille à ceux qui font la transition vers les sciences de la vie d’avoir un état d’esprit de consommateur.

« Tout d’abord, numéro un, sachez que les soins de santé sont en fait un gros problème de données. Les soins de santé ne sont plus une question d’essais et d’erreurs. Une fois que vous commencez à croire que le corps humain est essentiellement un ensemble d’activités biochimiques, cela devient un problème de mathématiques et de chimie. Les mathématiques sont toutes l’IA et la chimie est toutes les activités biochimiques.

Je peux vous dire que ce que je fais : je passe les trois premières heures de chaque jour à lire tous les articles scientifiques – chaque article sur Nature, chaque article sur Cell. Je me fiche de l’industrie dans laquelle il se trouve, ai-je lu. Et la raison en est que cela me permet de comprendre le vocabulaire de base de ce qui se passe.

D’un point de vue commercial, en collectant cette énorme quantité de données, vous devez y penser de manière très différente, vous devez penser comme un consommateur. Quels services pouvez-vous leur fournir ?

La plupart des médecins fabriquent un kit en carton. Nous n’avons pas fait de kit en carton. Regardez notre boîte de suppléments. Ceci est notre boîte de suppléments, serrure magnétique, chaque ingrédient est répertorié et conçu pour vous. Chaque pack est exactement ce dont vous avez besoin, rien d’autre. Il s’agit d’un état d’esprit de consommation qui arrive – ce n’est pas un produit médical, c’est un produit de consommation. Vous devez leur faire sentir qu’ils achètent quelque chose qu’ils veulent.

Terry Myerson, PDG de Truveta

Le PDG de Truveta, Terry Myerson. (Photo Truveta)

Myerson est un ancien cadre de Microsoft qui a dirigé le groupe Windows et appareils de l’entreprise. En 2020, il a été engagé pour diriger Truveta, qui agrège les données des dossiers médicaux pour lier les traitements aux résultats et à la santé sous-jacente. Myerson décrit Truveta, qui a récemment levé 95 millions de dollars, à la fois comme une entreprise de technologie et de sciences de la vie. Lorsqu’on lui a demandé des conseils sur la transition vers les sciences de la vie, il a noté la barre éthique élevée dans son nouveau domaine.

« J’ai passé toute ma carrière dans la technologie, mais si vous deviez aller sur LinkedIn et regarder les profils des personnes que nous recrutons, nous avons probablement deux tiers de profondeur technique et un tiers des médecins scientifiques, informaticiens cliniques, épidémiologistes. La dernière interview que j’ai faite était pour un épidémiologiste. Je suis surexcité. Je suis également sur la courbe d’apprentissage la plus raide de tous les temps, et j’ai été sur des courbes d’apprentissage très raides dans ma carrière. C’est la chose la plus significative sur laquelle j’ai jamais travaillé.

Sous Windows, la sécurité et la confidentialité étaient au cœur de nos préoccupations. Mais il y a quelque chose de très spécial dans les données des patients qui porte l’éthique, la confidentialité et la sécurité, et la qualité des données à un tout autre niveau. Il n’y a rien de plus personnel que les données de santé. Je pense que Windows a été un bon terrain d’entraînement pour vraiment comprendre comment faire cela à un tout nouveau niveau. Vous devez avoir un profond respect pour l’éthique, la confidentialité et la sécurité.