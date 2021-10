Ces petits robots mélange d’abeilles et de fourmis sont capables de parcourir tout type de terrain complexe | La technologie

Cet essaim de petits robots peut être utilisé dans de futurs travaux de recherche, de sauvetage et même d’exploration spatiale.

En plus des robots traditionnels, même ces robots mous qui permettent de tenir des objets beaucoup plus délicats, les chercheurs concentrent désormais leurs efforts sur les robots inspirés des insectes car leur taille et leur polyvalence sont capables d’accéder à n’importe quel endroit, idéal pour les catastrophes naturelles.

Et maintenant spécialiste en génie électrique, le professeur assistant Yasemin Ozkan-Aydin de l’Université de Notre-Dame, a construit de petits robots multi-pattes capables de se déplacer dans toutes sortes d’environnements et d’effectuer des tâches collectivement comme s’il s’agissait d’un essaim d’abeilles.

Ces robots, créés avec l’impression 3D, ils mesurent de 15 à 20 cm et ils sont équipés d’une batterie lithium polymère, également d’un microcontrôleur et de trois capteurs. Les capteurs sont un capteur de lumière à l’avant et deux capteurs tactiles magnétiques à l’avant et à l’arrière.

Grâce à ses quatre pattes flexibles, ils n’ont pas eu besoin d’ajouter plus de capteurs et de pièces supplémentaires, donnant aux voleurs le niveau d’intelligence nécessaire pour mener à bien chacune de leurs tâches, pouvant interagir sur tous les types de terrain, particulièrement accidenté et accidenté. ceux.

« Aucun capteur supplémentaire n’est nécessaire pour détecter les obstacles car la flexibilité des jambes aide le robot à les dépasser. Ils peuvent traverser les différents trous, construire un pont avec leur corps, déplacer des objets individuellement ou même s’interpénétrer pour déplacer des objets collectivement dans différents types d’environnement, et pas très différents des fourmis », explique Yasemin Ozkan-Aydin.

La chercheuse a commencé ses efforts pour créer ces robots début 2020 et les a testés et améliorés à la maison et dans le jardin en les testant sur de l’herbe, des feuilles et des glands, mais aussi sur des tapis.

Comme nous l’avons dit, ce sont des robots conçus pour des tâches de recherche et de sauvetage, mais ils pourraient également être utilisés pour l’exploration spatiale et la surveillance de l’environnement avec les bons capteurs.