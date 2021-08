Ces photos de stars et de leurs chiots vous réchaufferont le cœur

Allez-y et appelez le chiot-arazzi!

Au cas où vous auriez un début de semaine agité, E! News vous a couvert avec des nouvelles amusantes et réconfortantes : aujourd’hui marque la Journée nationale du chien. C’est vrai, le 26 août est consacré à la célébration de nos amis à fourrure. Et même si vous n’avez pas d’ami à quatre pattes, cela ne signifie pas que vous pouvez vous amuser.

Pour les vacances non officielles, nous avons rassemblé des photos adorables et dignes de bave (voyez ce que nous avons fait là-bas?) De célébrités exhibant leurs chiens.

Que ce soit Chris Evans prendre un selfie rapide avec son meilleur ami, Dodger ou Jennifer Aniston prenant une jolie photo avec son chien, ces chiots vivent certainement leur meilleure vie.

D’autres célébrités notables avec leurs chiots ? Les compagnons les plus fidèles d’Hollywood, Amanda Seyfried et Finn plus Goldie Hawn et son chiot Roy Hawn Russell ainsi que Reese Witherspoon et son bouledogue français Minnie Pearl.