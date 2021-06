Ces photos du Brésil et de New York ont ​​déclenché une querelle de propagande de la guerre froide

En 1961, le magazine Life, alors l’hebdomadaire généraliste le plus populaire des États-Unis, annonce vouloir contribuer à la victoire de la guerre froide. Le révolutionnaire communiste Fidel Castro avait pris le contrôle de Cuba deux ans plus tôt, faisant des pays d’Amérique latine voisins le nouveau champ de bataille pour l’influence économique entre les États-Unis capitalistes et l’Union soviétique communiste.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Life a envoyé le photographe Gordon Parks à Rio de Janeiro, au Brésil, pour y faire un reportage sur la pauvreté systémique et démontrer la vulnérabilité de l’Amérique latine au communisme. L’essai photographique qui en a résulté, et en particulier son sujet principal, Flavio da Silva, 12 ans, a été un succès inattendu aux États-Unis. Les lecteurs de Life, émus par les photos de Flavio et son histoire de lutte contre l’asthme sévère, ont envoyé des milliers de dons pour le « sauver », menant à une histoire de couverture de suivi par Life, intitulée « Flavio’s Rescue », qui a célébré la générosité américaine .

Mais les médias brésiliens ont vu dans le reportage photo une vision négative et stéréotypée du Brésil. Le magazine brésilien O Cruzeiro – une publication hebdomadaire qui, comme Life, présentait des essais photographiques – a décidé de répondre au rapport de Life. O Cruzeiro a envoyé un de ses photographes, Henri Ballot, à New York. Là, il a photographié une famille d’immigrants portoricains vivant dans un quartier pauvre de Manhattan, et O Cruzeiro a imprimé les photos dans une mise en page qui copie directement celle de Life. Lorsqu’ils sont examinés côte à côte, les deux essais photographiques – et la querelle internationale qu’ils ont déclenchée – racontent une histoire de sensationnalisme et de propagande.

