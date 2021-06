Ces photos ont soulevé des soupçons de grossesse

in

Les rumeurs ont pris racine lorsqu’ils ont été surpris tout près de son appartement à New York, elle avec un ventre suspect. Plus tard, la revue D’ACCORD! a obtenu une déclaration d’amis de l’actrice, qui ont déclaré que Jennifer et Cooke ils cherchaient leur premier bébé.

“Ils ont dit à leurs amis qu’ils essayaient de tomber enceinte le plus tôt possible”, a déclaré la source aux médias susmentionnés.

Jennifer Lawrence. (Groupe Grosby.)

Bien que jusqu’à présent il n’y ait que des spéculations, cette semaine, une série de photographies de Jen sur le tournage du film ‘Red, White and Water’ a été publiée. Sur les nouvelles photos, vous pouvez voir l’actrice avec des vêtements amples et un profil qui pourrait être enceinte.

Des sources proches ont assuré qu’il Emma Pierre qui aurait inspiré Jennifer chercher à devenir mère après l’avoir vue complètement heureuse avec son bébé.

“Jen voit à quel point elle est heureuse Emma avec sa petite fille et ça lui a donné encore plus envie d’un bébé”, a-t-il assuré.