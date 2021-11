Ces poissons robots aux formes changeantes nagent à travers le corps pour attaquer le cancer

Depuis des années, les scientifiques recherchent de nouvelles façons de traiter le cancer. De nouveaux robots à changement de forme pourraient offrir une nouvelle voie de traitement. Les nouveaux robots ont la forme d’un poisson et peuvent administrer des médicaments directement aux cellules affectées. Cela pourrait aider à atténuer les effets secondaires des traitements anticancéreux comme la chimiothérapie.

L’étude a été menée comme preuve de concept. Les chercheurs ont rapporté dans ACS Nano que les microrobots en forme de poisson qu’ils ont créés étaient capables de suivre les changements de pH. Ces changements pourraient alors déclencher une réponse des robots, qui libéreraient les médicaments de chimiothérapie pour le patient.

Comment les robots qui changent de forme pourraient aider les gens

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

Les chercheurs et les scientifiques ont utilisé des robots microscopiques dans une multitude de tests. Ces petits robots peuvent manipuler de minuscules objets, mais la plupart de ceux que nous avons vus jusqu’à présent ne peuvent en aucun cas changer leur forme. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs Jiawen Li, Li Zhang, Dong Wu et d’autres ont travaillé ensemble pour développer des microrobots à morphing de forme.

Ils ont conçu les robots pour utiliser des aimants comme guides. Cela permettrait aux médecins de les envoyer vers des sites spécifiques pour délivrer des traitements. De plus, comme les tumeurs existent souvent dans des microenvironnements, l’équipe a conçu les petits outils pour changer de forme et administrer le traitement en réponse à des niveaux de pH abaissés. Le concept est intéressant et pourrait s’avérer utile pour trouver de nouvelles façons d’offrir un traitement aux patients atteints de cancer.

Les scientifiques ont démontré de multiples façons d’utiliser les microrobots. Ils ont pu programmer celui en forme de poisson pour ouvrir et fermer sa bouche. Les chercheurs pouvaient alors contrôler quand et où il libérait les médicaments. Parce qu’ils pouvaient le contrôler, ils ont pu libérer les médicaments de chimiothérapie plus près des cellules qui en avaient besoin. Cela permettrait de réduire les dommages collatéraux du corps et de mieux cibler le traitement du cancer.

Prouver le concept

Pour commencer à prouver le concept original, les chercheurs ont créé de minuscules robots imprimés en 4D sous la forme d’un crabe, d’un papillon et d’un poisson. Ils ont utilisé un hydrogel sensible au pH pour les créer, ce qui a permis aux robots de s’activer en fonction des niveaux de pH environnants. Une fois imprimés, ils ont également rendu les robots magnétiques en les plaçant dans une suspension de nanoparticules d’oxyde de fer. Cela leur a permis de contrôler les robots à l’aide d’aimants.

Bien sûr, ce n’est qu’une preuve du concept. Il n’y a pas encore de microrobots en forme de poisson prêts à combattre le cancer. Les données de ce nouveau test pourraient ouvrir de nouvelles portes au traitement du cancer.

La chimiothérapie peut affaiblir le corps humain parce que les médicaments utilisés dans les traitements n’ont aucun moyen de déterminer quelles cellules ils doivent attaquer. Il est difficile de contrôler où vont les médicaments. À cause de ce. tout le corps en souffre souvent. Si les scientifiques peuvent prouver le concept et concevoir des microrobots faciles à guider, nous pourrions avoir une nouvelle option de traitement du cancer pour ceux qui en ont besoin.