Ces Pokémon générés par des robots pourraient être meilleurs que la vraie chose

Image: Max Woolf / Nintendo Life

Vous savez que nous aimons le contenu généré par les robots. Nous avons utilisé divers robots pour créer des histoires en première page et pour écrire un meilleur script Ace Attorney que Shu Takumi, mais nous n’avons pas trop touché au monde sauvage et merveilleux de Pokémon.

Mais Max Woolf l’a fait. Woolf est data scientist chez Buzzfeed et a même créé ses propres outils de génération d’IA pour créer du texte écrit par des robots. Un jour, il s’est réveillé et a décidé de « fournir » un tas d’images Pokémon à un bot – « un ruDALL-E affiné » qui n’est pas disponible au public, en raison de ses spécifications uniques et de son manque de convivialité – pour créer une marque un nouveau Pokémon presque crédible.

Et Internet est devenu fou. Jetons d’abord un coup d’œil aux créations de Woolf :

Image : Max Woolf

C’est bizarre, n’est-ce pas ? Vous pouvez certainement dire quels Pokémon ont été les principales influences pour certains d’entre eux, et d’autres – si vous plissez les yeux – ressemblent à la vraie affaire. D’autres sont moins convaincants, avec des visages de Picasso et trop de membres, mais encore une fois… c’est assez sur la marque pour Pokémon.

Qu’est-ce que c’est? Tu veux plus? Très bien:

Image : Max Woolf

Sans surprise, ces abominations adorables ont engendré de nombreux fan art. Les gens essaient de mettre de l’ordre dans les conceptions, et tous n’ont pas besoin de beaucoup de travail pour les rendre crédibles.

J’ai aimé celui-ci ! pic.twitter.com/7V0d8FelRM— ✨🌸Aryn🌸✨ (@nyaryns) 15 décembre 2021

j’ai dessiné deux gars du premier lot pic.twitter.com/71mm3xzuun— elenore🔮 pré-début (@vixenele) 15 décembre 2021

Les résultats du travail de Woolf sont honnêtement assez impressionnants – apprendre à un bot à faire ressembler les images au matériel source est difficile, car les bots ne comprennent pas l’esthétique. La plupart du temps, les bots essaieront de tout rassembler – comme essayer de combiner les 20 premiers résultats d’image Google en une seule image – mais le peaufinage de Woolf est la star discrète de l’émission, ici. Des caractéristiques claires et des visages définis sont en grande partie ce qui rend ces conceptions Pokémon si proches de la réalité, et cela prend BEAUCOUP d’instructions spécifiques pour les bots.

Mais voici mes six. Je suis un leader de gymnase de type Bot. Combattez moi et mon armée de cinglés si vous l’osez.

Image : Max Woolf

Avez-vous des suggestions de noms, de types et d’histoires pour ces Pokémon rejetés par les bonnes affaires ? Pourriez-vous voir l’un d’entre eux faire partie du prochain jeu? Pouvez-vous identifier l’une des pièces? Dites le nous dans les commentaires!