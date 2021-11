Ces prises intelligentes fonctionnent mieux avec l’application Ring

Investir dans quelques prises Wi-Fi intelligentes est l’un des moyens les plus simples et les moins coûteux de configurer votre maison intelligente. Cependant, si vous avez déjà pris le train en marche et acheté quelques produits Ring comme la Ring Video Doorbell Pro 2 ou même une caméra de sécurité pour garder un œil sur votre maison, vous voudrez vous assurer que vous pouvez faire entrer d’autres appareils. votre maison connectée sous un même toit (ou dans ce cas, une application). Ce sont les meilleures prises intelligentes qui fonctionnent avec l’application Ring pour garantir que tous vos appareils communiquent sans aucun problème.

Beau temps, mauvais temps : Ring Outdoor Smart Plug



Choix du personnel

Il ne fait aucun doute que la Ring Outdoor Smart Plug, qui se trouve être notre meilleure prise Wi-Fi extérieure intelligente, fonctionnera à merveille avec l’application Ring. Cela vous aidera également à synchroniser tous les éclairages et appareils extérieurs avec vos sonnettes et caméras Ring, de sorte que tout fonctionne comme un jeu d’enfant.

Contrôle total : prise de courant intelligente Leviton DZPA1-2BW Decora



Allumez ou éteignez les projecteurs, les lampes ou les ventilateurs à l’aide de cette prise intelligente compatible avec le hub Z-Wave. L’installation est plus facile que jamais et ne nécessite pas de jouer avec le câblage. Il suffit de le brancher, de le configurer et vous êtes prêt à partir.

Luminaire permanent : prise murale intelligente GE



Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une prise intelligente, cette prise de GE remplace celle que vous possédez déjà, de sorte que tout ce qui est branché peut être activé ou désactivé à partir de l’application Ring. Gardez simplement à l’esprit que vous ne pourrez contrôler qu’une des prises depuis l’application tandis que l’autre reste toujours allumée.

Aux chandelles : Gradateur enfichable GE



Si vous ne voulez pas déranger avec des fils, cette prise de GE vous permet non seulement d’allumer et d’éteindre vos lumières, mais vous pouvez facilement les tamiser à partir de l’application Ring pour créer l’éclairage de soirée parfait lorsque vous regardez un film ou en train de dîner.

Faites briller la lumière : Gradateur enfichable intelligent Leviton DZPD3-2BW Decora



Cette prise intelligente ressemble beaucoup à la prise de courant intelligente Leviton Decora, mais avec des pouvoirs magiques à intensité variable. Branchez votre lampe de lecture préférée pour pouvoir l’allumer, l’éteindre et obtenir la bonne quantité de luminosité.

36 $ chez Amazon 36 $ chez Best Buy

Toutes les prises intelligentes ne fonctionnent pas avec l’application Ring

Les prises intelligentes ne manquent pas qui peuvent vous aider à faire fonctionner vos lumières, vos ventilateurs et vos appareils avec Google Home ou Alexa. Mais si vous possédez quelques produits de sécurité domestique Ring et que vous voulez vous assurer que tout est synchronisé et peut communiquer correctement dans l’application Ring, votre meilleur pari est la prise intelligente Ring Outdoor. Non seulement il est livré avec deux prises que vous pouvez contrôler indépendamment, mais vous pouvez garder cette prise à l’extérieur sans craindre quelques gouttes de pluie.

Si vous voulez une prise intelligente abordable d’une marque réputée qui se fondra dans les murs de votre maison, alors vous ne pouvez pas vous tromper avec la prise intelligente enfichable Leviton Decora ou le gradateur intelligent enfichable. Les deux choix fonctionneront sans problème avec l’application Ring et vous permettront d’allumer et d’éteindre tous les appareils branchés sur la prise. Avec le variateur, cependant, il y a l’avantage de pouvoir régler la luminosité de votre éclairage.

