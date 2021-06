Ces produits vous aideront à compléter votre Smart Home en automatisant l’ouverture et la fermeture des rideaux | La technologie

in

Une des choses dans votre maison qui peut aussi être automatisée est l’ouverture et la fermeture des rideaux grâce à ces produits connectés compatibles avec Alexa.

Si vous avez ce que l’on peut appeler une Smart House, une maison connectée où presque tout peut être contrôlé depuis votre mobile ou avec un assistant vocal comme Alexa ou l’assistant Google, sachez que vous pouvez également automatiser vos rideaux.

Oui, vos rideaux peuvent également être contrôlés en appuyant sur un bouton de votre mobile, et c’est plus simple qu’il n’y paraît grâce à ces produits connectés.

Il existe déjà des produits connectés pour contrôler les stores, mais on parle peu des rideaux, un de ces éléments dans nos maisons qui font souvent office de stores en bloquant la lumière qui entre de l’extérieur.

Ces appareils font partie des meilleurs produits pour ouvrir et fermer les rideaux de votre maison avec une commande vocale ou en appuyant sur un bouton du mobile. Vous pouvez également les obtenir avec la livraison gratuite dans des magasins comme AliExpress ou Amazon, où vous bénéficiez d’une livraison gratuite et rapide en vous inscrivant à Prime.

Pour rideaux tringle et tringle : Moteur d’ouverture Aubess

Moteur automatisé pour ouvrir les rideaux de l’Aubess à 75,22 euros

Vous trouverez cet appareil dans de nombreux magasins avec des noms différents, bien qu’en réalité il soit le même quel que soit le nom que vous choisissez. Dans ce cas, nous choisissons ce moteur pour automatiser l’ouverture des rideaux de l’Aubess pour être disponible sur Amazon et avoir un bon prix.

C’est un moteur qui se déplace à travers la tringle à rideau et qui est placé aux extrémités de chaque rideau, par l’arrière pour qu’il ne soit pas visible. Lorsqu’il est activé par WiFi, sa roue le fera bouger en poussant le rideau. Il peut être retiré de la barre chaque fois que vous souhaitez recharger sa batterie dont l’autonomie est d’environ 6 mois.

Il se pilote avec l’application domotique Tuya et est compatible avec Alexa et Google Home. Vous pouvez créer des calendriers pour que l’ouverture soit automatique, ainsi qu’un horaire où vous souhaitez qu’il se ferme automatiquement.

Le modèle pour l’insérer dans un rail coûte 75 euros et le modèle pour barres rondes coûte également 75 euros. Le pack de 2 unités coûte 145 euros dans le modèle pour rail et pour barre.

Pour volets roulants : moteur Benexmart

Contrôleur de stores intelligent Benexmart pour 76 euros

Si vous en avez chez vous volet roulant ou storeQu’il soit en toile ou en lattes, vous pouvez également utiliser un produit connecté pour automatiser son ouverture et sa fermeture quand vous le souhaitez. est Moteur Benexmart Il dispose d’une connexion WiFi et vous pouvez le contrôler depuis une application ou avec des assistants vocaux.

Son fonctionnement est très simple. Tout ce qu’il fait est de déplacer le cordon entre un moteur interne. Il peut être contrôlé en appuyant sur un bouton physique, avec une télécommande, avec son application ou avec un assistant puisqu’il est compatible avec Alexa et Google.

Le récepteur WiFi est externe et est connecté via USB, par exemple avec un adaptateur secteur. Vous devrez coller le moteur au mur pour le faire résister.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 75 euros, bien qu’il existe des coupons pour une remise de 10 %. Le modèle avec uniquement Bluetooth coûte 60 euros

Kit complet : Rail à rideaux automatisé Loonas

Rail à rideaux automatisé Loonas

Si vous recherchez une solution assemblée en usine, cela peut être la meilleure opportunité. C’est un système de Tringle à rideaux de marque Loonas que vous pouvez trouver sur AliExpress.

Il est vendu sous différents modes. Le moteur qui déplace le rail peut être acheté pour seulement 27 euros, mais les rails peuvent également être ajoutés en différentes longueurs, de 1,2 mètres à 5,2 mètres.

Ce système de moteur et rail est parfait pour accrocher des rideaux et automatiser l’ouverture et la fermeture des rideaux. Il se pilote manuellement, depuis une télécommande, depuis l’application Tuya/Smart Life ou en l’intégrant à Google Home ou Alexa.

Vous pouvez créer des horaires pour son ouverture ou sa fermeture, ou l’intégrer à d’autres produits connectés afin qu’avec un capteur de luminosité intelligent ou avec un thermomètre, ils se ferment automatiquement par exemple.

