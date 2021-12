Ces programmes sont inutiles sous Windows et il vaut mieux les désinstaller | La technologie

Comme dans pratiquement tous les systèmes d’exploitation, il existe des logiciels préinstallés sur l’appareil qu’il peut être tout à fait inutile d’avoir là, car il ne fait que prendre de la place. La même chose se produit dans les ordinateurs et il y a des programmes déjà installés qui ne vont pas nous servir et que nous devons supprimer. Nous vous disons quels sont ceux qui, selon nous, ne devraient pas être là.

Il est clair qu’il existe des logiciels que nous n’avons pas installés sur l’ordinateur, qui sont déjà fournis avec la version de Windows que nous avons (beaucoup installés par les marques d’appareils elles-mêmes), qui pourraient être utiles pour notre quotidien et, par conséquent, , Nous pouvons en tirer le meilleur parti et en profiter.

Le problème, c’est quand ce logiciel ne fonctionne pas pour nous, c’est-à-dire qu’il est installé, mais cela n’a vraiment aucun sens de l’avoir, soit parce qu’il est dupliqué avec les propres fonctions de Windows, soit parce que les entreprises ne les mettent plus à jour, entre autres conditions.

Comme il est évident, ce logiciel doit être supprimé, mais ce chemin peut être un peu différent selon le Windows que nous avons installé.

Si nous avons Windows 10 ou Windows 11 la route est aussi simple que d’aller au Configuration du système, cliquer sur Applications et puis dans Applications et fonctionnalités. Là, nous verrons la liste de ce que nous avons installé et nous pouvons le supprimer.

Au lieu de cela, si vous utilisez Windows 7 ou 8 vous devez cliquer sur le Bouton Start et recherche Programmes et caractéristiques pour ouvrir la liste des programmes installés.

Voyons quelles sont les applications que nous devons désinstaller de Windows.

Quick Time

QuickTime est un lecteur vidéo Apple qui a été totalement obsolète, puisque depuis 2016 il n’a pas reçu de support de la société Cupertino pour sa version sous Windows.

C’est un logiciel dont on a même parlé de vulnérabilités qui pourraient être critiques, puisqu’il n’a reçu aucun correctif de sécurité depuis longtemps.

Si vous avez besoin d’une alternative, le mieux que vous puissiez avoir est VLC.

CCleaner

Si vous avez ce logiciel sur votre ordinateur, la meilleure chose à faire est de le supprimer, même s’il s’agit d’un programme qui vous permet de nettoyer votre ordinateur des fichiers indésirables.

C’était un programme qui il a très bien fonctionné jusqu’à ce qu’il soit racheté par une autre société, à quel point des données qui n’avaient rien à voir avec sa mission ont commencé à être collectées, des mises à jour ont été installées sans autorisation et même dans certains domaines, il a même été dit qu’il avait installé des logiciels malveillants.

Pour ces raisons, ce n’est pas un logiciel fiable et il devrait disparaître de notre ordinateur.

uTorrent

uTorrent a longtemps été le référence dans les programmes pour télécharger des fichiers torrent. Le problème est que depuis longtemps des anomalies ont été détectées qui en font un logiciel peu fiable.

En 2015, c’était le moment où le pire d’uTorrent a été découvert. On a appris qu’il comprenait un application d’extraction de crypto-monnaie secrète sans que les chuchotements aient aucune information.

Bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui, nous pensons que c’est une meilleure alternative pour utiliser qBittorrent.

Adobe Flash Player

Disposer d’Adobe Flash Player est actuellement assez inutile, puisqu’il a cessé d’être compatible le 1er janvier 2021.

Vous devez le désinstaller de votre ordinateur, depuis quand ne pas recevoir de mise à jour d’Adobe, vous pourriez avoir un problème de sécurité.

De plus, de nos jours, il est inutile, car les navigateurs modernes n’en ont plus besoin.

Microsoft Silverlight

Silverlight est un programme de type Adobe Flash qui activait autrefois le contenu multimédia riche dans votre navigateur.

Aujourd’hui est un logiciel totalement obsolète, car les navigateurs comme Firefox, Chrome ou Edge ne sont pas pris en charge. Le seul qui soit compatible est Internet Explorer, car certaines parties de Windows 10 pourraient l’utiliser (chose hautement improbable), bien que si nous le supprimons, il n’y aura pas de conflit dans le système.

WinRAR

C’est un outil qui, il y a des années, pouvait être l’un des meilleurs, mais qui est actuellement c’est devenu obsolète et ça continue avec la licence « shareware », un vieux concept.

Lorsque vous installez la supposée version d’essai, cela vous indique que vous avez quelques jours pour acheter la bonne version, cependant, ils ne bloquent jamais celle que vous avez et vous pouvez continuer à l’utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez.

Ce n’est pas que c’est un mauvais outil pour sa tâche, mais c’est vrai il y en a d’autres plus modernes et qu’ils sont mieux à jour, donc WinRAR est à la traîne.

Bloatware du fabricant

Dans la plupart des cas où nous achetons un ordinateur, dans le système d’exploitation, ils viennent applications préinstallées par le fabricant, quelque chose appelé Bloatware.

Ce que fait ce Bloatware, c’est que, mis à part les propres outils de la marque, qui souvent enrichissent le fonctionnement de ceux-ci, les fabricants eux-mêmes installer un logiciel tiers avec ceux qui ont une sorte d’accord.

Plusieurs fois ces les programmes préinstallés sont contre-productifs car ils peuvent installer des versions d’essai que vous devrez payer plus tard si vous souhaitez continuer à utiliser, bien que d’autres fois, il s’agisse d’un logiciel en double qui est préinstallé et vous pouvez vous retrouver avec deux programmes de messagerie, plusieurs navigateurs et des choses comme ça.

C’est pourquoi nous devons être clairs sur lesquels de ces programmes nous voulons vraiment et lesquels nous pouvons supprimer, car nous ne sommes pas intéressés par le fait qu’ils continuent à occuper de l’espace sur notre disque dur.

bloatware Windows

Nous pouvons constater que le fabricant a préinstallé de nombreux outils sur notre système d’exploitation, mais il est vrai que certains de ces le logiciel préinstallé provient directement de Microsoft et venez de votre app store.

Il peut y avoir certains outils tels que Xbox ou Météo qui ne sont pas utiles pour nous et pour d’autres utilisateurs qui le sont.

Cependant, il est vrai qu’avoir Candy Crush Saga pré-installé ne semble pas être un outil indispensable et que cela nous aide à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du système. Dans ce cas, il est préférable de le supprimer, car il prend de l’espace qui pourrait être utilisé par un plus important.

Comme vous avez pu le lire, certains outils qui à l’époque pouvaient être fondamentaux, de nos jours ils ne devraient plus être sur notre ordinateur car la plupart d’entre eux sont obsolètes, ne reçoivent pas de mises à jour et, par conséquent, peuvent même être un danger.

Il en va de même avec les outils qui ont été installés par les marques ou par Microsoft lui-même, puisque certains n’ont plus beaucoup de sens, d’autres dupliquent ce qu’il y a et d’autres ne nous sont pas nécessaires à ce moment précis, bien qu’ils puissent être intéressants à d’autres fins .

C’est le moment pour vous de décider lesquels vous souhaitez conserver et lesquels vous allez effacer. Nous avons déjà donné notre avis, maintenant tout dépend de vous.