Ces propositions législatives qui peuvent affecter votre portefeuille

Le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, deuxième à partir de la droite, prend la parole lors d’une conférence de presse à Washington, DC, le 28 juillet 2021.

Stefani Reynolds | Bloomberg | .

Sécurité de la retraite

Je pense que la sécurité de la retraite est sur leur radar. Paul Richman Chef du gouvernement et des affaires politiques à l’Institut de la retraite des assurés

Les projets de loi lèveraient également les plafonds sur les flux de revenus de retraite pour les contrats de rente de longévité qualifiés et offriraient un accès 401 (k) aux travailleurs à temps partiel, entre autres mesures.

“Je pense que la sécurité de la retraite est sur leur radar”, a déclaré Paul Richman, directeur des affaires gouvernementales et politiques à l’Insured Retirement Institute. “Et c’est sur leur liste de choses à faire pour cette session du Congrès.”

Avec des priorités concurrentes cet automne, le projet de loi pourrait ne pas être adopté avant la fin de l’année, mais il est probable que cela se produise avant la fin de cette session, a-t-il ajouté.

Note : 10

Remise de prêt étudiant

Les emprunteurs de prêts étudiants attendent toujours des signes indiquant que leur dette pourrait être annulée. Mais l’annulation ne faisait pas partie du plan d’infrastructure ou de la demande de budget du président Joe Biden au Congrès.

Le ministère américain de la Justice et le ministère américain de l’Éducation examinent actuellement l’autorité légale de Biden d’annuler la dette étudiante par le biais d’une action exécutive. Si Biden n’obtient pas le feu vert, le Congrès devra approuver la mesure.

Pendant ce temps, Biden a prolongé vendredi la pause sur les paiements de prêts étudiants jusqu’en janvier 2022, de sorte que les emprunteurs pourraient ne pas voir de mouvement avant l’année prochaine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ont récemment renouvelé leurs appels à Biden pour qu’il annule jusqu’à 50 000 $ de prêts étudiants fédéraux par emprunteur. Cependant, les experts disent que 10 000 $ peuvent être plus réalistes.

“Je pense que c’est plus probable maintenant que cela ne l’a jamais été dans le passé, car il semble y avoir beaucoup de soutien”, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. “Le président Biden a réaffirmé son engagement envers sa promesse de pardonner 10 000 $.”

“Donc je pense que ça va arriver”, a-t-il déclaré. “C’est juste une question de quand et combien.” On ne sait pas non plus si l’annulation peut être ciblée et de quelle manière.

Note : 7-8

Crédit d’impôt pour enfants bonifié

Le mois dernier, des millions de familles ont commencé à recevoir des paiements mensuels pour le crédit d’impôt pour enfants élargi. Adoptée par le Congrès en mars dans le cadre de l’American Rescue Plan Act, la mesure a temporairement augmenté le crédit de 2 000 $ à 3 000 $.

Les paiements fournissent 300 $ par mois par enfant de moins de 6 ans et 250 $ par mois pour les enfants de 6 à 17 ans. Les familles admissibles recevront des paiements jusqu’à la fin de l’année, pour un total de 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et de 3 000 $ pour les enfants de 6 à 17.

Les experts affirment que le crédit d’impôt élargi, ainsi que d’autres mesures de l’American Rescue Plan Act, pourraient contribuer à réduire de moitié la pauvreté chez les enfants. En conséquence, certains responsables demandent que les crédits augmentés soient permanents.

“Je pense qu’il y a de bien meilleures chances que quelque chose de permanent soit adopté au cours des prochaines années”, a déclaré Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center. “Mais je ne pense pas que cela ressemblera exactement à la disposition en vigueur aujourd’hui.”

Il est possible qu’il y ait des négociations bipartites à l’avenir avec une certaine extension du crédit, a-t-il déclaré.

Note : 6

Extension de l’assurance-maladie

Les démocrates du Sénat ont proposé une extension significative de l’assurance-maladie – y compris la couverture des soins dentaires, auditifs et visuels – dans le cadre de leur budget de 3 500 milliards de dollars en juillet.

Il y a actuellement environ 62,7 millions de personnes inscrites à Medicare, dont la majorité a plus de 65 ans, et la plupart l’utilisent comme principale forme d’assurance maladie.

La partie A de Medicare offre une couverture hospitalière et la partie B concerne les soins ambulatoires. Mais il n’y a généralement pas d’assurance pour les soins dentaires, auditifs et visuels, ce qui conduit les personnes âgées à sauter les soins.

Près de la moitié des inscrits à Medicare n’ont pas d’assurance dentaire et 47% n’ont pas vu de dentiste au cours de l’année écoulée, en 2018, selon la Kaiser Family Foundation.

Bien que Medicare Part C, connu sous le nom de Medicare Advantage Plans, offre une certaine couverture pour les soins dentaires, auditifs et visuels, seulement 40 % des bénéficiaires ont ces plans.

Alors que les démocrates du Sénat ont offert peu de détails, un projet de loi de la Chambre du représentant Lloyd Doggett, D-Texas, propose une couverture pour les appareils auditifs et les examens, les prothèses dentaires, les soins dentaires d’urgence et préventifs, les examens réfractifs de la vue et les lunettes.

Avec un calendrier limité cet automne, il est difficile de voir comment la proposition de Medicare serait mise en œuvre rapidement, a déclaré Timothy Lynch, directeur principal du cabinet d’avocats Morgan Lewis. Cependant, il peut avoir une meilleure chance avec un délai plus long.

Note : 5

Stimulation supplémentaire

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a versé trois séries de paiements de relance aux Américains éligibles: 1 200 $ via le Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act en mars 2020, un autre 600 $ en décembre dans le cadre d’une mesure de secours et 1 400 $ de l’American Rescue Plan signé en mars 2021.

Cependant, avec un taux de chômage à 5,4 %, de nombreuses familles sont toujours en difficulté. Alors que certains législateurs ont poussé à des paiements de relance récurrents, les experts affirment que les décideurs politiques se sont concentrés sur d’autres priorités.

“Je ne pense vraiment pas qu’il y aura un estomac pour toute sorte de stimulus à grande échelle”, a déclaré Lynch. “Je pense que les républicains, et franchement, pas mal de démocrates, considèrent le paquet infrastructure comme le prochain stimulus.”

Note : 1

(Sarah O’Brien, Lorie Konish et Annie Nova de CNBC ont contribué à ce rapport.)