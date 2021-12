Ces relations télévisées de 2021 nous font croire en l’amour

Joyeux Noël de E! à toi!

La meilleure façon de répandre la joie de Noël est de chanter fort pour que tous entendent des souvenirs de nos couples de télé préférés de l’année. Nous avons dressé cette liste, l’avons vérifiée deux fois et rassemblé nos couples de télévision préférés absolus qui prouvent que l’amour existe. Parce que Hugh Grant dirait, « L’amour est en fait tout autour. »

Cette année a été remplie d’adorables couples de télé. Certains ont eu leur part de moments difficiles, comme Marcus (William Jackson harper) et Mia (jessica williams) sur Love Life, d’autres leurs relations viennent de commencer, comme Meredith Gray (Ellen Pompeo) et Nick (Scott speedman) sur Grey’s Anatomy, et certains, eh bien, ce sont des objectifs de couple directs. On te regarde, Charlotte (Kristin Davis) et Harry Goldenblatt (Evan Gestionnaire) !

De Wanda et Vision dansant dans le salon de WandaVision, à Zoey et Max devenant « plus que des amis » sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, ces moments nous font regarder en arrière et penser, « peut-être que cette année n’était pas si mauvaise ». De plus, rien ne crie « heureusement pour toujours » plus qu’un voyage à Neil Lane sur Bachelor in Paradise !